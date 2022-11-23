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ЧМ-2022

23 ноября, 17:57

В Госдуме РФ считают, что истерия с радужной символикой только набирает обороты на ЧМ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» прокомментировал акцию футболистов сборной Германии с прикрытыми руками ртами на командном фото перед началом матча с Японией на ЧМ-2022.

27.11.2022 | Испания — Германия

«Вся истерия с радужной символикой только набирает обороты на чемпионате мира по футболу. Если бы не сенсационная победа Саудовской Аравии над аргентинцами, которая хоть как-то вернула нас к сугубо футбольной теме, то разговоры о дискриминации и вовсе бы полностью затмили все информационное поле. Очевидно, что ФИФА, с одной стороны, заложник сложившейся ситуации, с другой — в какой-то степени ее катализатор. Слишком много политики в футболе», — сказал Пирог «СЭ».

Он также добавил, что сейчас спорт используют как способ воздействия на политику и выражение своих политических взглядов.

«Сейчас функционеры ФИФА ведут себя как ужи на сковороде, пытаясь сохранить свое лицо как перед организаторами чемпионата мира, так и перед европейскими сборными. Чемпионат мира по футболу — это всегда объединяющее событие, это атмосфера дружбы, мира и взаимного уважения. В этой связи более чем уместно вспомнить улицу Никольскую в Москве, ставшую главной улицей ЧМ-2018 года в России. По сути, она тогда была неофициальной фан-зоной, где в одну большую семью собирались болельщики со всего мира. Похоже, что чемпионат мира в России можно считать последним, где спортивная составляющая была на первом месте, а атмосфера между фанатами и болельщиками — добрая и уважительная», — сказал Пирог.

Немецкие игроки закрыли рты на командном фото перед началом игры в знак протеста на использование капитанских повязок OneLove, которые направлены на поддержку ЛГБТ.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»).

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
1:2
Япония

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
Дмитрий Пирог
9
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