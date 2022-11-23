В Госдуме РФ считают, что истерия с радужной символикой только набирает обороты на ЧМ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» прокомментировал акцию футболистов сборной Германии с прикрытыми руками ртами на командном фото перед началом матча с Японией на ЧМ-2022.

27.11.2022 | Испания — Германия

«Вся истерия с радужной символикой только набирает обороты на чемпионате мира по футболу. Если бы не сенсационная победа Саудовской Аравии над аргентинцами, которая хоть как-то вернула нас к сугубо футбольной теме, то разговоры о дискриминации и вовсе бы полностью затмили все информационное поле. Очевидно, что ФИФА, с одной стороны, заложник сложившейся ситуации, с другой — в какой-то степени ее катализатор. Слишком много политики в футболе», — сказал Пирог «СЭ».

Он также добавил, что сейчас спорт используют как способ воздействия на политику и выражение своих политических взглядов.

«Сейчас функционеры ФИФА ведут себя как ужи на сковороде, пытаясь сохранить свое лицо как перед организаторами чемпионата мира, так и перед европейскими сборными. Чемпионат мира по футболу — это всегда объединяющее событие, это атмосфера дружбы, мира и взаимного уважения. В этой связи более чем уместно вспомнить улицу Никольскую в Москве, ставшую главной улицей ЧМ-2018 года в России. По сути, она тогда была неофициальной фан-зоной, где в одну большую семью собирались болельщики со всего мира. Похоже, что чемпионат мира в России можно считать последним, где спортивная составляющая была на первом месте, а атмосфера между фанатами и болельщиками — добрая и уважительная», — сказал Пирог.

Немецкие игроки закрыли рты на командном фото перед началом игры в знак протеста на использование капитанских повязок OneLove, которые направлены на поддержку ЛГБТ.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью «No discrimination» («Нет дискриминации»).