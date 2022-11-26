Рядом со стадионом «Лусаил» возник пожар. Сегодня Аргентина сыграет там с Мексикой на ЧМ-2022

26 ноября, 15:23
Рядом со стадионом «Лусаил» в Катаре возник пожар.
Возгорание произошло в нескольких километрах от стадиона в здании на острове Кетайфан. По сообщениям местного МВД, пожар взят под контроль, пострадавших нет.
Стадион «Лусаил» принимает матчи ЧМ-2022. Сегодня, 26 ноября на нем состоится матч группы C Аргентина — Мексика. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Всего арена примет 10 матчей чемпионата мира, в том числе — финал, который состоится 18 декабря. Вместимость стадиона составляет 80 тысяч человек.
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования