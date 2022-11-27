В сборной Бразилии считают, что сербские игроки намеренно травмировали Неймара

В сборной Бразилии считают, что футболисты сборной Сербии намеренно травмировали нападающего национальной команды Неймара, сообщает Marca. Футболист получил повреждение в матче первого тура группового турнира чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).

По информации издания, в тренерском штабе считают, что перед матчем сербам была дана установка также нанести травму нападающему Винисиусу Жуниору.

25 ноября врач сборной Бразилии Родриго Лесмар заявил, что Неймар получил растяжение правой лодыжки и пропустит оставшиеся встречи группового этапа. В команде надеются, что нападающий успеет восстановиться к плей-офф турнира.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Бразилия играет в группе G с сербами, швейцарцами и Камеруном. Завтра, 28 ноября, пентакампеоны сыграют против Швейцарии во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Начало — в 19.00 мск.