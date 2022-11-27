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Сегодня, 08:48

В сборной Бразилии считают, что сербские игроки намеренно травмировали Неймара

Виталий Косик
Корреспондент
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В сборной Бразилии считают, что футболисты сборной Сербии намеренно травмировали нападающего национальной команды Неймара, сообщает Marca. Футболист получил повреждение в матче первого тура группового турнира чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).

По информации издания, в тренерском штабе считают, что перед матчем сербам была дана установка также нанести травму нападающему Винисиусу Жуниору.

25 ноября врач сборной Бразилии Родриго Лесмар заявил, что Неймар получил растяжение правой лодыжки и пропустит оставшиеся встречи группового этапа. В команде надеются, что нападающий успеет восстановиться к плей-офф турнира.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Бразилия играет в группе G с сербами, швейцарцами и Камеруном. Завтра, 28 ноября, пентакампеоны сыграют против Швейцарии во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Начало — в 19.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сборная Бразилии по футболу
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