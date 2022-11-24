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24 ноября, 12:44

Непомнящий: «Желаю Ондуа сыграть на чемпионате мира. Горжусь таким соотечественником»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий обратился к камерунскому полузащитнику Гаэлю Ондуа перед первым матчем национальной команды на ЧМ-2022.

У 27-летнего Ондуа есть российский паспорт, он является воспитанником «Локомотива».

«Признаться, почти не следил за игрой сборной Камеруна в последнее время. Единственное, что мне известно, это то, что в составе команды на чемпионате мира есть игрок с российским гражданством. Сожалею, что мы не знакомы лично, и надеюсь, что встреча еще предстоит. Пока хочу заочно пожелать здоровья тебе, Гаэль. И чтобы ты сыграл на чемпионате мира: это очень важно для футболиста.
Успел почитать историю Гаэля и знаю, как этот парень относится к России. Горжусь, что у меня есть такой соотечественник. Человек, который относится с такой любовью к стране. Я тоже много путешествовал. Работал и в Африке, и в Азии, и в Советском Союзе, и в России. И хочу обратиться к Гаэлю: «Оставайся таким же и люби нашу страну, как ты это делаешь сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Сборная Камеруна проведет первый матч на ЧМ-2022 сегодня, 24 ноября, против Швейцарии. Начало игры — в 13.00 по московскому времени. Гаэль Ондуа попал в заявку на матч в качестве запасного.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-zhelayu-ondua-sy-grat-na-chempionate-mira-i-gorzhus-takim-sootechestvennikom/
Валерий Непомнящий
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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