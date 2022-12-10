Вегхорст установил рекорд сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст установил рекорд национальной команды на чемпионатах мира.

Как сообщает Opta, Вегорст стал первым голландцем в истории, оформившим дубль после выхода на замену в матче ЧМ.

30-летний форвард вышел на поле на 78-й минуте матча 1/4 финала с Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти), заменив Мемфиса Депая. Вегхорст забил голы на 83-й и 90+11-й минутах.

Нидерланды не смогли пройти в полуфинал ЧМ-2022, уступив Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:4). Аргентинцы за выход в финал турнира поборются с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.