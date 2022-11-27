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27 ноября, 21:13

Вертонген назвал футболистов сборной Бельгии слишком старыми

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение от Марокко на чемпионате мира (0:2).

«Мы пропустили два одинаковых гола со стандартов, дважды у ближней штанги. Мячи, которые никогда не должны влетать в ворота. Сейчас у меня в голове так много вещей, о которых мне не следует говорить на публику. Не думаю, что мы создали какие-то моменты. В чем проблема? Вероятно, мы плохо атакуем, потому что слишком стары. У нас качественные футболисты впереди, но и у Марокко тоже, и сегодня они играли лучше. Это очень расстраивает», — приводит слова Вертонгена Daily Mail.

Сборная Марокко набрала четыре очка и находится на втором месте в группе F. Бельгия находится на третьем месте (3 очка). Лидирует национальная команда Хорватии (4 очка).

В заключительном туре сборная Марокко сыграет с командой Канады, бельгийцы встретятся с хорватами. Матчи пройдут 1 декабря.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11474581/Jan-Vertonghan-fumes-Morocco-shocks-CALAMITOUS-Belgium-2-0-shipping-two-identical-goals.html
Ян Вертонген
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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Марокко по футболу
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