Вертонген назвал футболистов сборной Бельгии слишком старыми

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение от Марокко на чемпионате мира (0:2).

«Мы пропустили два одинаковых гола со стандартов, дважды у ближней штанги. Мячи, которые никогда не должны влетать в ворота. Сейчас у меня в голове так много вещей, о которых мне не следует говорить на публику. Не думаю, что мы создали какие-то моменты. В чем проблема? Вероятно, мы плохо атакуем, потому что слишком стары. У нас качественные футболисты впереди, но и у Марокко тоже, и сегодня они играли лучше. Это очень расстраивает», — приводит слова Вертонгена Daily Mail.

Сборная Марокко набрала четыре очка и находится на втором месте в группе F. Бельгия находится на третьем месте (3 очка). Лидирует национальная команда Хорватии (4 очка).

В заключительном туре сборная Марокко сыграет с командой Канады, бельгийцы встретятся с хорватами. Матчи пройдут 1 декабря.