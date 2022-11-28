Во время матча ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария на стадионе на несколько секунд погас свет

Во время матча группового этапа чемпионата мира-2022 Бразилия — Швейцария на стадионе на несколько секунд погас свет.

Инцидент произошел в конце первого тайма матча.

Главный арбитр встречи Иван Бартон Сиснерос из Сальвадора хотел поинтересоваться у официальных лиц, что делать в таком случае. Но уже через несколько мгновений свет на арене вновь зажегся.