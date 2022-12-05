Япония и Хорватия сыграют дополнительное время в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Японии и Хорватии не смогли выявить победителя в основное время в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

В первой тайме счет в матче открыл нападающий японцев Дайдзэн Маэда.

Во второй половине встречи с передачи защитника «Зенита» Деяна Ловрена за хорватов забил полузащитник Иван Перишич.

Теперь команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.