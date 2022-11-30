За Францию уже сыграли 24 футболиста на ЧМ-2022 — это рекорд за всю историю проведения чемпионатов мира

Сборная Туниса добилась победы над Францией на чемпионате мира в Катаре со счетом 1:0.

Франция досрочно гарантировала себе попадание в плей-офф, так что на матч заключительного тура группового этапа главный тренер Дидье Дешам выпустил смешанный состав.

За Францию уже сыграли 24 футболиста на ЧМ-2022 — это рекорд за всю историю проведения чемпионатов мира.

Напомним, что ранее заявка команды на турнир ограничивалась 23 игроками, но на ЧМ-2022 команды получили право привезти по 26 футболистов.