Защитник Бен Уайт покинул расположение сборной Англии по личным причинам и не сыграет больше на ЧМ-2022

Защитник сборной Англии покинул расположение национальной команды «по личным причинам». Он не сможет больше сыграть на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает The Athletic.

Английская сборная не сможет заменить 25-летнего игрока в заявке другим футболистом.

«Мы просим уважать право человека на личную жизнь в данный момент», — говорится в заявлении пресс-службы сборной Англии.

Ранее англичане обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ, где сыграют против сборной Сенегала.