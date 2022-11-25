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Сегодня, 18:13

Защитник сборной Бразилии Данило пропустит оставшиеся матчи группового турнира ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Бразилии Данило пропустит оставшиеся матчи группового турнира чемпионата мира-2022.

Как пишет TNT Sports, 31-летний футболист травмировал левый голеностоп в матче против сборной Сербии (2:0). Он прошел обследование, которое выявило растяжение связок голеностопа.

В связи с этим было решено, что Данило не выйдет на поле в оставшихся матчах группового этапа против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Бразилия занимает первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).

Источник: TNT Sports
Данило Луис да Силва (Данило)
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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