Защитник Франции Кунде оценил игру команды в победном матче против Дании на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Мы провели очень хороший матч, были последовательны, надежно защищались. После гола датчан нам удалось сохранить спокойствие, мы хотели добиться этой победы. И выиграли в матче против такой хорошей команды, как Дания. Постараемся одержать третью победу», — приводит слова Кунде RMC Sport.

Сборная Франции благодаря победе над Данией обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Заключительный матч группового турнира французы проведут 30 ноября против Туниса. Датчане в этот же день встретятся с Австралией. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.