Станишич — о бронзе на ЧМ-2022: «Это непередаваемое чувство»

Защитник сборной Хорватии Йосип Станишич поделился эмоциями от результата команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Хорваты обыграли Марокко (2:1) в матче за 3-е место и завоевали бронзовые медали турнира.

«Честно говоря, это непередаваемое чувство для меня. Мне сложно поверить в это, когда я вспоминаю о том, где я был год назад. Наша команда — одна большая семья», — цитирует Bayern & Germany Станишича.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира.