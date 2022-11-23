«Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче против сборной Марокко

23 ноября, 12:21
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен выйдет в стартовом составе на матч группового турнира ЧМ-2022 против Марокко.
Пресс-служба петербургского клуба поддержала 33-летнего хорвата. «Удачи, Деян», — говорится в сообщении.
Матч Марокко — Хорватия пройдет сегодня и начнется в 13.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования