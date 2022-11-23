«Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче против сборной Марокко

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен выйдет в стартовом составе на матч группового турнира ЧМ-2022 против Марокко.

Пресс-служба петербургского клуба поддержала 33-летнего хорвата. «Удачи, Деян», — говорится в сообщении.

Матч Марокко — Хорватия пройдет сегодня и начнется в 13.00 мск.