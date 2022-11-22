Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре

Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре. Футболист выразил надежду, что ситуация в стране улучшится после турнира.

«Все мы уважаем права человека, — приводит Cadena Ser слова Альбы. — Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы не только футболисты, но и обычные люди».

Он также заявил, что футболисты должны сосредоточиться на своем, но они все в курсе того, что происходит за пределами их «информационного пузыря».

Ранее критики турнира возмущались тем, что в Катаре плохо соблюдаются права человека.