22 ноября, 13:44
Защитник сборной Испании Жорди Альба высказался о проведении чемпионата мира в Катаре. Футболист выразил надежду, что ситуация в стране улучшится после турнира.
«Все мы уважаем права человека, — приводит Cadena Ser слова Альбы. — Нас пригласили играть здесь, и ФИФА уже проводила турниры в таких местах, как Бразилия или Россия. Надеюсь, ситуация в Катаре станет лучше после чемпионата мира. Мы не только футболисты, но и обычные люди».
Он также заявил, что футболисты должны сосредоточиться на своем, но они все в курсе того, что происходит за пределами их «информационного пузыря».
Ранее критики турнира возмущались тем, что в Катаре плохо соблюдаются права человека.
Методология
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Основные источники исследования