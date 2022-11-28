Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:45

Камерун вытащил безумную игру с Сербией! Кажется, это лучший матч ЧМ-2022

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Камеруна празднуют забитый мяч.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Все началось со скандала с вратарем, который слишком много играл ногами.
Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Камерун
3:3
Сербия

Против Бразилии сербы показали высокий уровень мотивации и физической готовности, а также организованный футбол. Не было понятно только, как балканская команда атакует. У Камеруна же — при всем к нему уважении — совсем другой статус в сравнении с бразильцами, и здесь уже от Драгана Стойковича ждали совсем другой игры. Ставка на нее угадывалась уже по стартовому составу. И, конечно, по действиями футболистов — например, Александра Митровича, который сразу убрал Нкулу эффектным финтом и обводящим ударом попал в штангу.

А так как атаковал лучший сербский бомбардир с довольно острого угла, к голкиперу «Неукротимых львов» Эпасси обязательно возникли бы вопросы. Хотя больше их было к руководству камерунской делегации, так как из заявки на матч исчез лучший вратарь страны Онана. Да еще и с формулировкой «по дисциплинарным причинам». Расшифровки не последовало, однако один из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо представил свою версию.

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана. Фото Reuters
Вратарь сборной Камеруна Андре Онана.
Фото Reuters

Согласно его информации, причина в конфликте Онаны с главным тренером Ригобером Сонгом. Тот настаивал на том, чтобы стиль игры вратаря был более традиционным, тогда как кипер «Интера» с этим не соглашался и не собирался ничего менять. В первом туре Онана, кстати, установил рекорд мировых чемпионатов, став первым вратарем, который коснулся мяча за пределами штрафной 26 раз. И если это действительно причина разногласий, то с Сонгом точно не согласится Валерий Карпин, для которого игра ногами — важное качество вратарей.

Карта касаний голкипера Андре Онана в первом матче на ЧМ-2022 против Швейцарии.
Карта касаний голкипера Андре Онана в первом матче на ЧМ-2022 против Швейцарии.

Если серьезно, то этому навыку уделяется какое-то гипертрофированное внимание. Игра ногами может быть твоим козырем или недостатком — только голкипер, прежде всего, должен думать о том, как защитить ворота. У Онаны это получается здорово везде и всегда — в «Аяксе», «Интере», где он вытеснил из состава опытнейшего Хандановича, а также в сборной.

Это по-настоящему элитный вратарь, тогда как у его сменщика карьера довольно скромная. Несколько лет в низших дивизионах, ноль игр в лиге 1, скромные команды в Греции, а сейчас — выступление за середняка чемпионата Саудовской Аравии. Игра с Сербией стала для Эпасси всего шестой за сборную — и он, мягко говоря, не выручил. Это определение подходит к голу Павловича, который попал в угол после штрафного Тадича. А мяч Сергея Милинковича-Савича — откровенный вратарский ляп.

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

Так сербы перевернули игру за две добавленные к первому тайму минуты. До этого же план Сонга работал. Шупо-Мотинг и Мбеумо напрягали соперника в быстрых контратаках, а шанс был пойман при угловом, когда мяч сбросили набегавшему на дальнюю штангу Кастелетто. Праздновать взятие ворот примчались все запасные, что вроде бы демонстрировало единство команды.

Когда же сербы издевательски раскатали оборону африканцев и вывели Митровича фактически на пустые ворота, казалось, что Камерун посыпался. Но то ли сербы в это слишком рано поверили, то ли стройность их обороны нарушила травма Павловича. Скорее всего, одно наложилось на другое. Плюс балканская команда не среагировала на внесенные Сонгом коррективы.

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) празднует забитый мяч. Фото Reuters
Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) празднует забитый мяч.
Фото Reuters

Пожертвовав одним полузащитником, тренер использовал имевшееся в резерве мощное оружие в лице Абубакара, а тот изменил все. Блестяще избежав расставленные на его пути офсайдные ловушки, форвард сначала издевательски убрал защитника и перебросил мяч через Ваню Милинковича-Савича, после чего вывел на пустой угол Шупо-Мотинга. На два гола Сербии за 148 секунду Камерун ответил своим двойным ударом за 151 секунду! Таких крутых сюжетов на этом чемпионате еще не было.

Так что «Неукротимые львы», включая появившегося на поле обладателя паспорта РФ Ондуа, еще побьются в последнем туре с Бразилией. Без особых, как видится, шансов, но побьются. И, судя по последним сообщениям, точно без Онаны. Якобы повздоривших за несколько часов до матча игрока и тренера пытался примирить глава камерунской федерации Самюэль Это'О, однако вратарь принял решение покинуть сборную, так как считает ситуацию тупиковой.

Только сборная, способная на такую игру и обладающая таким характером, точно не в тупике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
3
16
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Эквадор Эквадор 2 3-1 4
2 Нидерланды Нидерланды 2 3-1 4
3 Сенегал Сенегал 2 3-3 3
4 Катар Катар 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
- : -
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
- : -
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 1 2-0 3
2 Швейцария Швейцария 1 1-0 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
- : -
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 1 3-2 3
2 Корея Корея 1 0-0 1
3 Уругвай Уругвай 1 0-0 1
4 Гана Гана 1 2-3 0
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
- : -
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
- : -
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
1A
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
2A
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
2A
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
1A
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.60 X 2.95 П2 3.20
-
-
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.40 X 4.70 П2 1.44
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 28.0 X 11.0 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 13.0 X 6.50 П2 1.26
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Ришарлисон

Ришарлисон

Бразилия

 		1 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		1 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		2 3 (2 + 1)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии
Вратарь сборной Камеруна: «Понимали, что если проигрываем Сербии, то следующая игра не имеет значения»
Что нужно Сербии, чтобы выйти в плей-офф? Расклады чемпионата мира
Игрок сборной Камеруна Ондуа не исключил, что может сделать татуировку с флагом России
Ондуа о реакции на российский флаг на бутсах: «Это те люди, которые хотят хайповать»
ЧМ-2022: Корея — Гана, Камерун и Сербия сыграли 3:3 и другие матчи дня. Онлайн-трансляция 28 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Чувствую боль каждый день». Опасная травма поставила под угрозу карьеру Роналду