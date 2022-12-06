В четвертьфинал проходят фавориты — ждем сенсаций от Марокко и Швейцарии? Главные интриги дня

Что сегодня случится на ЧМ в Катаре.

Марокко — Испания

Четыре года назад сборная Марокко могла не пустить Испанию в плей-офф, но Яго Аспас на 91-й минуте вырвал ничью и обеспечил первое место в группе. Что было дальше, мы все прекрасно помним. В этот раз испанцы снова чуть не лишились путевки в 1/8 финала, но по разнице мячей опередили Германию и стали вторыми.

Марокканцы набрали 7 очков в группе с двумя призерами ЧМ-2018 — Бельгией и Хорватией, а также с крепкой Канадой. Такого мало кто ждал от африканской сборной, сменившей главного тренера за три месяца до старта турнира. Безусловно, на пользу Марокко пошло возвращение вингера «Челси» Хакима Зиеша, у которого был конфликт с Вахидом Халилходжичем.

С Валидом Реграги у Зиеша нет никаких проблем. 47-летний специалист публично хвалил игрока, причем не только за футбольные навыки, но и за самоотдачу, а также преданность тренеру и партнерам по сборной. С такой атмосферой в раздевалке на коротком турнире можно сотворить любую сенсацию — в том числе и обыграть Испанию.

Команда Луиса Энрике тоже не скучала в группе. После разгрома Коста-Рики (7:0) сборная Испании могла побеждать Германию, но пропустила в концовке. После этого оставалось просто не проиграть Японии, тем более Альваро Мората открыл счет в начале первого тайма...

10.12.2022 | Англия — Франция

Произошедшее во второй половине встречи сложно объяснить логически, если вы не верите в то, что испанцы сами все не спродюсировали. Финишировав вторыми, они избежали встречи с Бразилией в четвертьфинале, но из-за своей халатности чуть не вылетели еще раньше. Повезло, что немцы боролись до конца и справились с Коста-Рикой (4:2).

Хочется верить, что в плей-офф Испания покажет такой же футбол, как в двух первых матчах турнира. Марокканцы — очень крепкий соперник, и парням Луиса Энрике придется выложиться на максимум.

Альваро Мората (сборная Испании). Фото Global Look Press

Португалия — Швейцария

Португалия получила в плей-офф крайне неудобного соперника. В пяти матчах за последние пять лет Швейцария дважды обыгрывала португальцев. Причем последняя победа случилась совсем недавно — в июне. Швейцарцы отлично знают сильные и слабые стороны оппонента, да и в целом грамотно противостоят топ-сборным. Команда на равных сражалась с Францией и Испанией на Евро и в Лиге наций, а в квалификации ЧМ выбила Италию в плей-офф. Наконец, в Катаре банда Мурата Якина заставила понервничать сборную Бразилии.

Потенциальные проблемы Португалии генерируются за пределами поля. Вы наверняка понимаете, кто их чаще всего создает. Сложно говорить о микроклимате в команде, когда капитан сначала пытается с помощью футбольной федерации страны отобрать гол у партнера, а после выражает недовольство тренером в связи ранними заменами. Если раньше характер максималиста приносил исключительно титулы, то теперь эффект противоположный — в «МЮ» это подтвердят.

Еще одно уязвимое место португальцев — оборона: команда пропустила по два мяча от Ганы и Южной Кореи. Но глобально это не противоречит тому, что у Сантуша один из лучших составов на турнире.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Если Португалия рассчитывает на титул, то со Швейцарией обязана справляться.

Четвертьфинал

Победители двух пар встретятся 10 декабря в 18.00 на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе.