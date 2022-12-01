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Сегодня, 09:00

Бельгия в шаге от провала, у Германии больше нет права на ошибку. Что решается сегодня на ЧМ

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Бельгии.
Фото Global Look Press
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Изучаем расклады матчей четверга в Катаре.

Канада — Марокко

Канада, поразившая всех качеством игры с бельгийцами, не смогла показать свой максимум в матче с Хорватией. Зря тренер Джон Хердман завел соперника фразой о том, что они порвут хорватов. Теперь у Канады не осталось шансов на выход в плей-офф, но команда еще может громко хлопнуть дверью.

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Марокко, в свою очередь, с Хорватией скатал скучные нули, а вот Бельгию сенсационно переиграл (2:0). Теперь африканцам хватит ничьей с североамериканской командой, чтобы выйти из группы. А победа и вовсе может вывести их в 1/8 финала с первого места. Правда, если в параллельной игре хорваты справятся с бельгийцами, придется считать разность голов.

Даже проиграв Канаде, марокканцы могут пробиться в плей-офф со второй строчки — если Хорватия не уступит Бельгии.

Лидер сборной Канады Альфонсо Дэвис (справа). Фото Global Look Press
Лидер сборной Канады Альфонсо Дэвис (справа).
Фото Global Look Press

Хорватия — Бельгия

Финалисты ЧМ-2018, как и сборная Марокко, существенно прибавили в качестве игры во втором туре. Хорватия тоже одержала победу — причем с более крупным счетом, поэтому к заключительному игровому дню группового этапа подходит на первом месте. Подопечные Златко Далича могут себе позволить ничью, которая гарантирует им выход в 1/8 финала. Ее даже может хватить для первого места, если марокканцы не выиграют у Канады. В случае победы Хорватии и Марокко, как уже было сказано выше, придется считать разницу мячей.

С турнирной точки зрения у Бельгии все гораздо проще: нужна только победа. Бронзовые призеры ЧМ-2018 могли обеспечить себе досрочный выход в плей-офф в случае успешного исхода в игре с Марокко, но им не удалось даже забить. Теперь придется отвоевывать путевку в 1/8 финала у другого медалиста прошлого ЧМ. Любой результат, кроме победы, оставит постаревшее «золотое поколение» Бельгии без плей-офф ЧМ-2022.

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Расклады группы F

1. Сборная Канады вылетела с турнира, теперь она может только помешать Марокко пройти дальше.

2. Ничья в последнем туре позволяет марокканцам пробиться в плей-офф. Вне зависимости от результата параллельной встречи это принесет им вторую строчку в группе. Победа даст шанс Марокко на лидерство в квартете, если Хорватия не выиграет, или если у африканцев окажется лучше итоговая разность голов. При поражении Марокко пройдет дальше, если хорваты окажутся сильнее Бельгии, или уступят им с очень крупной разницей голов.

3. Хорватия в случае победы возглавит группу почти при любых исходах соседней встречи, для смены лидера Марокко должен выиграть у Канады с разницей на два мяча больше, чем будет у хорватов с Бельгией. При ничьей хорваты сохранят первую позицию, если марокканцы не справятся с канадцами. Даже поражение не лишит Хорватию шансов на выход в плей-офф — при таком исходе ей нужно надеяться на победу Канады.

4. Бельгия обязана побеждать, чтобы продолжить турнир. Успех позволит команде Роберто Мартинеса занять первое место, если Марокко не выиграет. В противном случае бельгийцы станут вторыми. Ничья может вывести Бельгию дальше, если Марокко проиграет с крупным счетом.

Игроки сборной Бельгии Кевин Де Брюйне (слева) и Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press
Игроки сборной Бельгии Кевин Де Брюйне (слева) и Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Коста-Рика — Германия

Сенсационное поражение немцев в игре с Японией сильно подпортило им расклады. Если бы азиатская команда обыграла Коста-Рику, Германия могла бы досрочно отправиться домой. Четвертьфиналисты ЧМ-2014 не подвели победителей того турнира — костариканцы минимально одолели японцев и оставили Германии шансы на выход в 1/8 финала. Теперь немцам нужно побеждать, причем желательно крупно. Кажется, Ханси Флику пора довериться Никласу Фюлькругу, забившему в матче с Испанией. При этом Германии нужно надеяться, что испанцы справятся с Японией.

Самое удивительное в группе Е то, что уничтоженная Испанией Коста-Рика все еще может стать первой. Для этого латиноамериканцам необходимо выиграть у Германии, а в параллельной встрече должна случиться ничья.

Футболисты сборной Коста-Рики празднуют забитый мяч. Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф

Япония — Испания

Японцы могли гарантировать себе выход в плей-офф, если бы обыграли Коста-Рику. После триумфа в матче с Германией эта задача выглядела несложной. Но оказалось, что при игре первым номером Япония не так опасна, как на контратаках. В матче с Испанией мы сможем вновь в этом убедиться, если азиатская сборная хотя бы иногда будет отбирать мячи. Конечно, есть опция припарковать автобус и надеяться на ничью в игре Коста-Рики и Германии, но надежный ли это вариант?

С Испанией все понятно: команда Луиса Энрике будет настаивать на своем футболе при любом счете на табло. И если у испанцев пойдет игра, шансов у соперника будет не много. Ярчайший пример — матч с Коста-Рикой, в котором залетели все удары в створ. Правда, с Германией, наоборот, команда забила лишь однажды. Японцы уже доказывали, что в состоянии наказать за расточительность в завершении, поэтому Испании надо бережно относиться к своим возможностям. Тем более что чисто теоретически чемпионы мира 2010 года еще могут не попасть в плей-офф.

Полузащитник сборной Испании Гави. Фото Global Look Press
Полузащитник сборной Испании Гави.
Фото Global Look Press

Расклады группы E

1. Все команды группы Е еще претендуют на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

2. Победа Испании гарантирует ей первое место в группе. В случае ничьей в матче Испании и Японии команду Энрике обгонят костариканцы, если окажутся сильнее Германии. Поражение может оставить «красную фурию» за бортом плей-офф, если Коста-Рика выиграет, или если Германия разгромит соперника с разницей от 7 мячей (как это вышло у самих испанцев).

3. Если Япония обыграет Испанию, то практически гарантирует себе первое место. Чтобы подвинуть японцев, Коста-Рике придется обыграть Германию с разницей в 7 голов и более. При ничьей азиатская команда сильно рискует вылететь с турнира, ведь Германии достаточно будет победить у костариканцев хотя бы с разницей в два мяча, а самой Коста-Рике хватит любой победы. Поражение лишает Японию шансов на плей-офф.

4. Коста-Рике из-за ужасной разницы голов нужно обыгрывать Германию. При ничьей Японии и Испании латиноамериканцы займут первое место. Ничья может вывести костариканцев в плей-офф со второго места, но для этого необходимо, чтобы японцы сильно разозлили испанцев — примерно на очередной разгром в 7 мячей. Поражение завершит турнир для сборной Коста-Рики.

5. И, наконец, Германия. Парни Ханси Флика остались без права на ошибку: ничья или поражение для них неприемлемы. Победа откроет немцам путь в плей-офф, если Испания не расслабится и победит Японию. Ничья в параллельной встрече вынудит Германию побеждать с разницей в два мяча и более, а победа Японии заставит немцев повторять подвиг Испании с уничтожением Коста-Рики в 7 голов.

Плей-офф

Как обычно, победители соседних групп (Е и F) встретятся со вторыми командами из этих же квартетов. То есть: 1Е против 2F и 1F против 2Е. Матчи этих соперников в 1/8 финала пройдут 5 и 6 декабря.

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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
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Гана
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03.12
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США
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Аргентина
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Франция
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Англия
Сенегал
- : -
05.12
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1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
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09.12
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П 54
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П 49
П 50
- : -
10.12
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П 55
П 56
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10.12
22:00
П 51
П 52
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Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
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25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.00 X 3.50 П2 2.04
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.80 X 4.60 П2 1.44
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.60 X 4.20 П2 1.75
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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