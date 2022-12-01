Бельгия в шаге от провала, у Германии больше нет права на ошибку. Что решается сегодня на ЧМ

Сегодня, 09:00
Канада, поразившая всех качеством игры с бельгийцами, не смогла показать свой максимум в матче с Хорватией. Зря тренер Джон Хердман завел соперника фразой о том, что они порвут хорватов. Теперь у Канады не осталось шансов на выход в плей-офф, но команда еще может громко хлопнуть дверью.
Марокко, в свою очередь, с Хорватией скатал скучные нули, а вот Бельгию сенсационно переиграл (2:0). Теперь африканцам хватит ничьей с североамериканской командой, чтобы выйти из группы. А победа и вовсе может вывести их в 1/8 финала с первого места. Правда, если в параллельной игре хорваты справятся с бельгийцами, придется считать разность голов.
Даже проиграв Канаде, марокканцы могут пробиться в плей-офф со второй строчки — если Хорватия не уступит Бельгии.
Финалисты ЧМ-2018, как и сборная Марокко, существенно прибавили в качестве игры во втором туре. Хорватия тоже одержала победу — причем с более крупным счетом, поэтому к заключительному игровому дню группового этапа подходит на первом месте. Подопечные Златко Далича могут себе позволить ничью, которая гарантирует им выход в 1/8 финала. Ее даже может хватить для первого места, если марокканцы не выиграют у Канады. В случае победы Хорватии и Марокко, как уже было сказано выше, придется считать разницу мячей.
С турнирной точки зрения у Бельгии все гораздо проще: нужна только победа. Бронзовые призеры ЧМ-2018 могли обеспечить себе досрочный выход в плей-офф в случае успешного исхода в игре с Марокко, но им не удалось даже забить. Теперь придется отвоевывать путевку в 1/8 финала у другого медалиста прошлого ЧМ. Любой результат, кроме победы, оставит постаревшее «золотое поколение» Бельгии без плей-офф ЧМ-2022.
Расклады группы F
1. Сборная Канады вылетела с турнира, теперь она может только помешать Марокко пройти дальше.
2. Ничья в последнем туре позволяет марокканцам пробиться в плей-офф. Вне зависимости от результата параллельной встречи это принесет им вторую строчку в группе. Победа даст шанс Марокко на лидерство в квартете, если Хорватия не выиграет, или если у африканцев окажется лучше итоговая разность голов. При поражении Марокко пройдет дальше, если хорваты окажутся сильнее Бельгии, или уступят им с очень крупной разницей голов.
3. Хорватия в случае победы возглавит группу почти при любых исходах соседней встречи, для смены лидера Марокко должен выиграть у Канады с разницей на два мяча больше, чем будет у хорватов с Бельгией. При ничьей хорваты сохранят первую позицию, если марокканцы не справятся с канадцами. Даже поражение не лишит Хорватию шансов на выход в плей-офф — при таком исходе ей нужно надеяться на победу Канады.
4. Бельгия обязана побеждать, чтобы продолжить турнир. Успех позволит команде Роберто Мартинеса занять первое место, если Марокко не выиграет. В противном случае бельгийцы станут вторыми. Ничья может вывести Бельгию дальше, если Марокко проиграет с крупным счетом.
Сенсационное поражение немцев в игре с Японией сильно подпортило им расклады. Если бы азиатская команда обыграла Коста-Рику, Германия могла бы досрочно отправиться домой. Четвертьфиналисты ЧМ-2014 не подвели победителей того турнира — костариканцы минимально одолели японцев и оставили Германии шансы на выход в 1/8 финала. Теперь немцам нужно побеждать, причем желательно крупно. Кажется, Ханси Флику пора довериться Никласу Фюлькругу, забившему в матче с Испанией. При этом Германии нужно надеяться, что испанцы справятся с Японией.
Самое удивительное в группе Е то, что уничтоженная Испанией Коста-Рика все еще может стать первой. Для этого латиноамериканцам необходимо выиграть у Германии, а в параллельной встрече должна случиться ничья.
Японцы могли гарантировать себе выход в плей-офф, если бы обыграли Коста-Рику. После триумфа в матче с Германией эта задача выглядела несложной. Но оказалось, что при игре первым номером Япония не так опасна, как на контратаках. В матче с Испанией мы сможем вновь в этом убедиться, если азиатская сборная хотя бы иногда будет отбирать мячи. Конечно, есть опция припарковать автобус и надеяться на ничью в игре Коста-Рики и Германии, но надежный ли это вариант?
С Испанией все понятно: команда Луиса Энрике будет настаивать на своем футболе при любом счете на табло. И если у испанцев пойдет игра, шансов у соперника будет не много. Ярчайший пример — матч с Коста-Рикой, в котором залетели все удары в створ. Правда, с Германией, наоборот, команда забила лишь однажды. Японцы уже доказывали, что в состоянии наказать за расточительность в завершении, поэтому Испании надо бережно относиться к своим возможностям. Тем более что чисто теоретически чемпионы мира 2010 года еще могут не попасть в плей-офф.
Расклады группы E
1. Все команды группы Е еще претендуют на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.
2. Победа Испании гарантирует ей первое место в группе. В случае ничьей в матче Испании и Японии команду Энрике обгонят костариканцы, если окажутся сильнее Германии. Поражение может оставить «красную фурию» за бортом плей-офф, если Коста-Рика выиграет, или если Германия разгромит соперника с разницей от 7 мячей (как это вышло у самих испанцев).
3. Если Япония обыграет Испанию, то практически гарантирует себе первое место. Чтобы подвинуть японцев, Коста-Рике придется обыграть Германию с разницей в 7 голов и более. При ничьей азиатская команда сильно рискует вылететь с турнира, ведь Германии достаточно будет победить у костариканцев хотя бы с разницей в два мяча, а самой Коста-Рике хватит любой победы. Поражение лишает Японию шансов на плей-офф.
4. Коста-Рике из-за ужасной разницы голов нужно обыгрывать Германию. При ничьей Японии и Испании латиноамериканцы займут первое место. Ничья может вывести костариканцев в плей-офф со второго места, но для этого необходимо, чтобы японцы сильно разозлили испанцев — примерно на очередной разгром в 7 мячей. Поражение завершит турнир для сборной Коста-Рики.
5. И, наконец, Германия. Парни Ханси Флика остались без права на ошибку: ничья или поражение для них неприемлемы. Победа откроет немцам путь в плей-офф, если Испания не расслабится и победит Японию. Ничья в параллельной встрече вынудит Германию побеждать с разницей в два мяча и более, а победа Японии заставит немцев повторять подвиг Испании с уничтожением Коста-Рики в 7 голов.
Плей-офф
Как обычно, победители соседних групп (Е и F) встретятся со вторыми командами из этих же квартетов. То есть: 1Е против 2F и 1F против 2Е. Матчи этих соперников в 1/8 финала пройдут 5 и 6 декабря.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.00 X 3.50 П2 2.04
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.80 X 4.60 П2 1.44
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.60 X 4.20 П2 1.75
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)