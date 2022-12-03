«Чтобы быть конкурентоспособными, вы должны страдать». Как Хиддинк вытащил Австралию в плей-офф на ЧМ-2006

Сегодня, 19:00
Для сборной Австралии выход в плей-офф ЧМ-2022 — второе подобное достижение в истории. Впервые «Соккеруз» выбрались из группы 16 лет назад на чемпионате мира в Германии, и тот успех все связывают с именем Гуса Хиддинка. Голландец сначала вывел австралийцев на ЧМ-2006, а уже в финальном турнире довел их до 1/8 финала.
Летом 2005-го 58-летний на тот момент Хиддинк был успешным тренером ПСВ. Команда из Эйндховена, куда он вернулся после работы в Корее, доминировала в Нидерландах (два чемпионства и Кубок страны за три года) и была хороша в Лиге чемпионов, весной едва не пробившись в финал. Тогда в противостоянии с «Миланом» в пользу итальянцев все решил гол Массимо Амброзини, забитый уже в добавленное время ответного матча.
Тем неожиданнее была новость, появившаяся в лентах 10 июля: Хиддинк подписал контракт со сборной Австралии. При этом из ПСВ он не уходил: Гус доработает последний год соглашения с клубом и приведет его еще к одному чемпионству.
«Это дает нам все шансы на успешное выступление в отборе к ЧМ-2006 и, надеюсь, уже в финальном турнире. У Хиддинка выдающаяся карьера, и его достижения говорят сами за себя. Мы не могли найти более квалифицированного и признанного на международном уровне тренера, чем он», — говорил о назначении голландца тогдашний президент австралийской федерации Фрэнк Лоуи.
Что касается отбора, то, поскольку Австралия в тот момент выступала в зоне Океании, задачей Хиддинка было обыграть в сентябре Соломоновы Острова, а в ноябре в межконтинентальных стыках — команду из Южной Америки.
За месяц до назначения Хиддинка «Соккеруз» выступали на Кубке конфедераций-2005 в Германии и проиграли все три матча в группе — Германии (3:4), Аргентине (2:4) и Тунису (0:2). Забить пять голов фаворитам было приятно, но результат все равно сочли плачевным и отправили в отставку главного тренера Фрэнка Фарину. Но простыми кадровыми перестановками дело не ограничилось: понимая, что Океания — это тупик, австралийцы вели работу по переходу в Азиатскую конфедерацию и с 1 января 2006-го стали представлять уже АФК.
В сентябре Австралия ожидаемо разобралась с Соломоновыми Островами — 7:0 и 2:1. Интересно, что в августе «Соккеруз» должны были играть товарищеский матч с Колумбией в Лондоне, однако Хиддинк попросил отменить встречу и вместо нее организовал тренировочный сбор в Голландии, желая получше познакомиться с командой.
Ноябрьские стыки с Уругваем получились максимально жесткими. Фанаты «Селесте» перед матчем в Монтевидео освистали гимн Австралии. В ответ капитан «Соккеруз» Марк Видука призвал болельщиков тоже устроить уругвайцам веселую жизнь. На стадионе в Сиднее собралось более 82 тысяч зрителей, которые увидели, как их команда все же пробилась на ЧМ-2006, победив в серии пенальти.
Уже в финальном турнире Хиддинк использовал те же методы, которые применял в Корее и затем будет использовать при работе со сборной России. Фундаментальный фактор — это физическая готовность. Обильные кровь, пот и слезы в период подготовки.
«Если вы хотите быть конкурентоспособными на этом очень сложном турнире, вы должны быть на высоте. Это означает, что вы должны страдать и немного вкладываться в свое тело и в свой разум», — говорил Хиддинк.
«Та сборная Австралии была очень сильна физически и обладала правильным менталитетом, так что Гус в первую очередь работал над психологией. Он не приглашал для этого психолога, делая все сам, — в этом смысле он очень сильный тренер», — рассказывал The Guardian Пит де Фиссер, бывший в свое время футбольным советником Романа Абрамовича и одним из тех, кто рекомендовал Хиддинка сборной России.
Учитывая, что у Австралии в тот момент был отличный состав с Видукой, Тимом Кэйхиллом, Харри Кьюэллом, Марком Шварцером, Лукасом Ниллом, Марком Брешиано, такой подход — когда отменная «физика» суммируется с отменным же потенциалом игроков и правильной ментальностью — имел все шансы на успех.
Так и вышло: в матчах с Японией (3:1) и Хорватией (2:2) на групповом этапе Австралия добивалась своего как раз в концовках. Азиатам забили три гола на 84-й, 89-й и 90+2-й, сделав 3:1 из 0:1, с хорватами во второй раз сравняли счет на 79-й.
Оба матча не обошлись без судейских скандалов, которые Хиддинк будто бы притягивает на чемпионатах мира. Правда, в отличие от ЧМ-2002, когда арбитры откровенно симпатизировали возглавляемой голландцем Корее, здесь все было более нейтрально — ошибались в обе стороны.
В матче с Японией египетский рефери Эссам Абд Эль-Фатах сначала засчитал гол азиатов, хотя, по мнению многих, ранее был фол на вратаре австралийцев Шварцере.
«Судья признал, что ошибся тогда. Через пять минут после того, как японцы забили, в игре была пауза, я подошел к нему и сказал, что в том моменте был чистый фол. Он ответил, что я прав, и извинился», — рассказывал Шварцер.
А уже при счете 1:1 Кэйхилл сбил в своей штрафной игрока сборной Японии Юси Комано. Полузащитник сборной Австралии уже имел желтую карточку и, если бы рефери свистнул фол, мог бы получить вторую. Но Эль-Фатах никак не отреагировал на момент, и через пару минут Кэйхилл забил победный гол. Позже в ФИФА признали, что судья ошибся.
«Имела место чистейшая ошибка арбитра. И тут сложно сказать что-то другое», — говорил пресс-секретарь ФИФА Маркус Зиглер.
Ну а матч Хорватия — Австралия стал бенефисом английского рефери Грэма Пола, который показал три желтые карточки защитнику хорватов Йосипу Шимуничу, но не удалил того с поля.
Скандальным получился и матч 1/8 финала против Италии. Все помнят крайне спорный пенальти, с которого Франческо Тотти забил победный гол на 90-й минуте. Но ведь и удаление защитника итальянцев Марко Матерацци на 50-й минуте было таким же «левым», как и 11-метровый. Но об этом почему-то предпочитают не вспоминать. И это, как кажется, тоже одна из фирменных черт Хиддинка — он умеет создавать вокруг себя правильную мифологию.
«Конечно, сейчас мне обидно и горько. Но когда схлынут эмоции, останется гордость. Уверен, что и Австралия гордится своей командой. Вы, возможно, скажете, что я могу и выдумать, но, поверьте, примерно о таком результате я думал и без малого год назад, когда принял это предложение. Если начинаю какое-то дело, то всегда уверен в том, что итог должен быть успешным. Иначе подходить к решению задачи, считаю, невозможно. Для меня было честью работать со сборной Австралии. Выйти в 1/8 финала, находиться всего в одной минуте от овертайма в матче с итальянцами и пропустить решающий гол с выдуманного пенальти... По-моему, это очень достойное окончание турнира», — рассуждал после матча Хиддинк.
Голландец досмотрел в Германии чемпионат мира, после чего отправился в Россию...
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)