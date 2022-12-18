Теперь официально: Месси — величайший в истории!

Лео заслужил эту победу.

Путь Лионеля Месси к Кубку мира — готовый сценарий драмы, которая гарантированно станет самой кассовой на планете. Ее сюжет держит в напряжении с первой до последней минуты, заставляет сопереживать главному герою даже тех, кто к нему безразличен, а в финале пробивает на слезы.

Причем ключевые сцены картины давно отсняты. Вот 18-летний Лео дебютирует на чемпионате мира, а через неделю — в свой день рождения — вылетает на стадии 1/8 финала. В 23 переживает сокрушительный удар вместе с Диего Марадоной, который привез Аргентину на ЧМ-2010 и получил в плей-офф 0:4 от Германии.

А в 27 уступает в финале.

Тогда, в 2014-м, казалось — так близко к мечте больше не подобраться. Аргентина на каждый турнир привозила топ-состав и входила в шорт-лист фаворитов, но проваливалась. И даже Месси не мог это исправить.

Его эмоциональный уход и возвращение в сборную доказывают — сам Лео переживает неудачи «Альбиселесте» особенно тяжело. Настолько, что в 35 лет ради нее поменял стиль игры и манеру поведения — и показал свой лучший футбол за 16 лет большой карьеры в национальной команде.

В Катаре Месси взял раздевалку под свой контроль и превратился из застенчивого гения в брутального вожака, который отрабатывает сзади, не стесняясь черновой работы, провоцирует чужую скамейку и посылает соперников прямо во время флеш-интервью.

Но даже с таким настроем начинает путь к мечте с поражения от Саудовской Аравии, которое едва не стоило путевки в плей-офф. Вы же помните заголовки «Аргентина вылетит с ЧМ уже сегодня, если проиграет Мексике»? От триумфальной победы над Францией их отделили всего 23 дня!

Не представляю, что чувствовал Лео, когда выходил на битву с действующим чемпионом, помня о четырех неудачных финалах — трех в Кубке Америки и одном ЧМ, — такие вещи невозможно удалить из памяти, особенно когда снова и снова проходишь через это. И очевидным ультиматумом: или ты выдаешь матч жизни и забираешь кубок, или все, к чему шел более полутора десятков лет, летит в пропасть.

Лионель Месси с кубком мира. Фото AFP

На протяжении этого времени мы поражались легкости, с которой Лео творил магические вещи. А теперь убедились — он делает все то же самое и под сумасшедшим давлением. Какой должна быть стрессоустойчивость и уверенность в себе, чтобы в финале чемпионата мира дважды исполнить пенальти так хладнокровно. С неспешным разбегом, «пижонской» паузой и несильным ударом в угол, противоположный тому, в который дернулся Льорис? Как нужно чувствовать партнеров, чтобы не затормозить вторую голевую атаку? И, главное, откуда взять силы, чтобы на 36-м году подчищать в обороне, выгрызая подборы, управлять атаками и сохранить эмоции и силы на серию пенальти?

На протяжении всей карьеры Лео крушил мировые рекорды, собирал уникальную коллекцию титулов и личных достижений, наконец, играл так, что многие сомневались: это реальность или компьютерный симулятор? Но все равно уступал в вечном споре Марадоне — из-за золота ЧМ-1986, главным достижением Диего. Это трофей Аргентины — но добыт благодаря Марадоне.

Теперь можно спорить, кто из них больше тащил команду к триумфу, копаться в продвинутой статистике и сравнивать красоту голов. Но зачем?

Семь «Золотых мячей», десятки индивидуальных наград и 42 командных трофея, в числе которых теперь есть самый-самый — Кубок мира.

В Катаре Лео еще до финала окончательно закрыл их вечный спор с Криштиану, а теперь официально обошел и Марадону.

Какое же счастье, что мы это видели!

И как же жаль, что такую победу не застал сам Диего.