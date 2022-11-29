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Сегодня, 20:30

Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Футболисты сборной Сенегала радуются победе над Эквадором в матче ЧМ-2022.
Фото Reuters
Эннер Валенсия общается с арбитром матча Эквадор — Сенегал.
Фото Reuters
1/2
Telegram Дзен
Попали в плей-офф впервые за 20 лет.
Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Эквадор
1:2
Сенегал

За всю историю участия в финальных турнирах чемпионата мира Эквадор и Сенегал всего по разу выбирались в плей-офф. Было это в 2000-х, когда обе сборные и дебютировали на мундиалях. Африканцы стали одной из главных сенсаций ЧМ-2002, прорвавшись в четвертьфинал, а южноамериканцы выбрались из группы четырьмя годами позже, правда, уже в 1/8 финала проиграли Англии.

Сенегал был близок к плей-офф на ЧМ-2018 в России, когда при абсолютно идентичных показателях оказался ниже Японии лишь из-за большего количества штрафных баллов, которые даются за желтые и красные карточки. Невероятно обидно, но африканцы могли сами решить все проблемы: не проиграй они в заключительном туре Колумбии (0:1), не пришлось бы смотреть, как там играют японцы и сколько они получают предупреждений.

ЧМ-2022: 29&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Сенегал обыграл Эквадор в битве за плей-офф, Иран против США и другие матчи. Онлайн-трансляция 29 ноября

Сейчас же смысла оглядываться, что происходит в параллельном матче между Нидерландами и Катаром, было еще меньше — что для Сенегала, что для Эквадора. Да, существовал вариант, когда при победе хозяев ЧМ-2022 над голландцами в 1/8 финала могли пройти и «Львы Теранги», и «Эль Три», но он был крайне незначителен. Все можно было решить своими силами, устранив прямого конкурента здесь и сейчас. Так что игра на стадионе «Халифа Интернейшнл» становилась матчем 1/16 финала. С небольшой оговоркой, что Эквадор устраивала ничья.

При таких раскладах можно было бы ожидать довольно невзрачного футбола, тем более что один из основных пока трендов этого чемпионата мира — максимально осторожные первые таймы. Но на деле игра смотрелась довольно бодро, особенно в первые 20-25 минут, а главным драйвером этого был Сенегал. Африканцы неплохо атаковали, вскрывая оборону Эквадора на флангах и полуфлангах и выходя на ударные позиции.

29&nbsp;ноября. Нидерланды&nbsp;&mdash; Катар&nbsp;&mdash; 2:0. Луи ван Гал и&nbsp;Коди Гакпо. Хозяева ЧМ-2022 оказались беспомощными. Ван Гал нашел идеальную роль для своей звезды

И вот тут приходилось особенно сожалеть об отсутствии Садио Мане, потому что сенегальцев подводили то обработка мяча, то тайминг, то неправильное решение, то просто неточность при исполнении удара. Мысль, что суперзвезда «Баварии» уж точно решила бы один из этих моментов, становилась все более навязчивой. Но на помощь Сенегалу пришел защитник эквадорцев Пьеро Инкапье, который зачем-то по-хоккейному влетел в Исмаилу Сарра в эпизоде, когда тот далеко на факт, что сохранил бы контроль над мячом.

А вот Эквадор смотрелся крайне разочаровывающе, особенно на фоне своего же матча с Нидерландами. Ни прессинга, ни движения, ни динамики, ни креатива — только вялость, зажатость и безынициативность. Единственное, что запомнилось, — это попытка симуляции от Эннера Валенсии уже в добавленное время, но и она получилась такой же неумелой, как и все остальные действия Эквадора в первом тайме.

Эннер Валенсия общается с арбитром матча Эквадор — Сенегал. Фото Reuters
Эннер Валенсия общается с арбитром матча Эквадор — Сенегал.
Фото Reuters

Надежду «Эль Три» дало то, что после перерыва примерно в той же манере — вялой и осторожной — стал играть Сенегал, который, очевидно, надеялся просто отбиться. Не сказать, что Эквадор как-то добавил в креативе и осмысленности, но желания у южноамериканцев явно прибавилось. Плюс команда Густаво Альфаро — одна из лучших при стандартах на этом чемпионате мира. Так что гол главного таланта Эквадора Мойзеса Кайседо после углового (вопрос, зачем в традициях 90-х ставить игрока на штангу, если толку от него нет и он только создает глубину атаки) был довольно логичным. Не в плане качества игры эквадорцев, но этот момент показал, что пассивность наказуема.

И Сенегал этот урок усвоил. Забив второй (снова после стандарта), африканцы не стали сразу вжиматься в штрафную и просто выносить мяч куда подальше, а неплохо и интересно контратаковали, чего совершенно не было после первого гола. И лишь уже в добавленное время, когда Эквадор перешел на навал, перестали это делать, начав действовать максимально просто и надежно.

Так что все получилось довольно справедливо, пусть этот термин вообще не применим в спорте: в 1/8 финала вышла команда, которая была активнее и инициативнее.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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ЧМ-2022
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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
Сенегал
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
Сенегал
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.40 X 3.60 П2 1.92
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.50 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.20 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
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Коди Гакпо

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Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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