Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

Американцы, пропустив ЧМ-2018, сумели выйти из группы.

В 98-м вокруг матч Ирана и США тоже было много шума и много политики с грозными заявлениями, а в итоге игра превратилась едва ли не в символ нормализации отношений двух стран. Тогда американцы вопреки регламенту первыми подошли с рукопожатием, персы вручили им символизирующие мир букеты белых роз, а команды сделали совместное фото.

Сейчас американцы разместили в соцсетях таблицу группы с иранским флагом без эмблемы Исламской республики, и сделали это осмысленно. Как символ поддержки иранских женщин. Персы ответили требованием дисквалифицировать США за «оскорбление достоинства страны», после чего последовали извинения главного тренера звездно-полосатых Грегга Берхалтера.

А сколько было самых невероятных слухов! И об угрозах родственникам футболистов, если те не будут петь гимн, и о тысячах лже-фанатов, якобы направленных в Катар именно к этой игре демонстрировать лояльность к государственному строю в Иране. А главный тренер персов португалец Карлуш Кейруш снова предложил Западу посмотреть в зеркало, напомнив, что заострять внимание на проблемах нужно не избирательно, а везде. Как в случае со стрельбой в американских школах и расизмом.

А главная его фраза: «Наша миссия дарить улыбки на 90 минут». В прошлом туре Кейруш донес эту мысль до своих футболистов, и в том числе благодаря этому заключительный тур превратился фактически в раунд плей-офф. И то, как с первых минут развивалась игра, вполне соответствовало данному статусу. Максимальная плотность, хороший темп, огромное — и исключительное спортивное — желание с обеих сторон.

Иран начал чуть острее, но постепенно перешел на игру вторым номером. Точнее, его заставили это сделать обязанные играть только на победу звездно-полосатые. Но говорить, что у них были реальные моменты для взятия ворот, было сложно. Просто не было времени, чтобы подготовить удар, поэтому мяч либо проходил выше, либо становился добычей Бейраванда, вернувшегося в ворота несмотря на сломанный в первом туре нос.

Это в таких играх цена отдельного эпизода запредельна, и выжали из него максимум три самых статусных игрока сборной США. Полузащитник «Ювентуса» Маккенни обнаружил свободную зону на правом фланге, ворвавшийся под его диагональ латераль «Милана» Дест выполнил скидку в площадь ворот, а там всех опередил форвард «Челси» Пулишич. Класс в чистом виде! И показательно, что всего во второй раз в официальном матче за всю историю МЛС в старте не было ни одного представителя американской лиги.

29 ноября. Иран — США — 0:1. Кристиан Пулишич врезается во вратаря соперника. Фото Reuters

Правда, столкнувшегося с вратарем автора гола несколько минут приводили в чувство. И если он в игру все же вернулся, сумев дотянуть до перерыва, то тройка бывших футболистов РПЛ в составе персов сократилась из-за травмы экс-защитника «Ахмата» Мохаммади. И это была не единственная проблема Кейруша, так как в более открытой игре и при попытках высокого прессинга иранцы становились уязвимы для длинных передач Маккенни на скоростных Сарджента и Веа, чей гол в концовке первого тайма отменили из-за микроскопического офсайда.

Ирану оставалось надеяться на коррективы в перерыве и силу замен Кейруша. Они принесли результат с Уэльсом, а против США Годдос выглядел гораздо острее потерявшегося и замененного по итогам 45 минут Азмуна. Для начала родившийся в Швеции форвард «Брентфорда» серьезно напряг Деста, вылетев на подачу с фланга. Потом, когда мяч в центре штрафной буквально выгрыз Тареми, чуть-чуть не попал в дальний угол.

Впрочем, на очевидные моменты это не тянуло. Как и безуспешная попытка Карими подстроиться под подачу со штрафного в нескольких метрах от ворот. Но уже в добавленное арбитром время к голу был близок Пуралиганджи. А потом Тареми протолкнул мяч между ногами вратарю, и того подстраховал защитник. Попытки же убедить арбитра назначить пенальти не имели успеха, как и ни во что не вылившееся давление Ирана, которому до выхода в плей-офф не хватило одного точного удара.

Если не смотреть на результат, все получилось, как в 1998-м. Напряжение и скандалы вокруг, но только футбол на поле. Всего с двумя желтыми карточками и минимумом фолов. Тогда, правда, два аутсайдера сыграли за престиж, а сейчас пропустивший мировое первенство в России американцы идут дальше.