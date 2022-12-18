Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси

Сегодня, 09:15
У многих больших футбольных турниров есть свой саундтрек. Песня или мелодия, которые становятся абсолютным хитом в данный конкретный месяц, а потом часто продолжают успешно существовать вне этого контекста. Они могут быть написаны специально под событие и обрести официальный статус, как легендарная The Cup of Life Рики Мартина с ЧМ-1998, или просто попасть в струю, как замечательная Wavin' Flag от K'NAAN на ЧМ-2010 в ЮАР.
Или вообще обрести вторую жизнь спустя четверть века, как это случилось прошлым летом с Football's Coming Home, написанной к ЧЕ-1996, но которую распевала вся Англия и болельщики ее сборной по всему миру во время ЧЕ-2020. Образ был настолько навязчивым, что даже Леонардо Бонуччи после победы сборной Италии в финале прокричал в камеру: «It's coming to Rome».
У ЧМ-2022 тоже есть свой саундтрек. Но поскольку официальная песня, написанная специально к турниру, совершенно безликая и никакущая (после ЧМ-2010 и Шакиры с Waka Waka у ФИФА вообще с этим беда), мы слышим его только на матчах сборной Аргентины. Но, поскольку фанатов «Альбиселесте» в Катар приехало огромное количество, слышим громко и отчетливо.
Речь о композиции Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar ска-группы La Mosca Tse-Tse («Муха Цеце»).
Ее без конца распевают болельщики на каждой игре сборной Аргентины. И не только они — футболисты и персонал тоже поют ее постоянно. Например, в раздевалке после важнейшей победы над Мексикой на групповом этапе.
Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar kembali terdengar di ruang ganti Argentina ?— GOAL Indonesia (@GOAL_ID) December 13, 2022
Satu pertandingan lagi lads ?#FIFAWorldCup #Qatar2022 #ARG pic.twitter.com/3CVRrNI2To
Или даже на скамейке запасных, присоединившись к трибунам, на последних минутах полуфинала с Хорватией.
Even the Argentina players on the bench are singing «Muchachos» with the fans in the stadium!! Incredible atmosphere again! pic.twitter.com/FuWNEG9vFx— Julien Laurens (@LaurensJulien) December 13, 2022
В любви к песне признался даже Лионель Месси, когда в одном из телевизионных интервью перед стартом чемпионата мира его спросили, какая у него любимая композиция. Более того, капитан аргентинцев даже напел ее на камеру, и это, безусловно, помогло Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar завируситься и стать еще более популярной.
Песня, название которой переводится как «Парни, мы с вами снова мечтаем», — перепевка композиции все той же группы La Mosca под названием Muchachos, Esta Noche Me Emborracho («Этой ночью я буду пьяным»), написанной еще в 2003 году. Новый текст сочинил болельщик сборной Аргентины Фернандо Ромеро летом 2021-го, во время победного для «Альбиселесте» Кубка Америки. Песня быстро стала популярной среди фанатов, да и в целом в стране, и незадолго до ЧМ-2022 La Mosca перезаписали ее уже с новыми словами и сняли видеоклип.
«Эту идею продавил наш менеджер Сантьяго Руис. Мы записали ее, а потом за пару недель до старта чемпионата мира по телевизору показывают интервью Месси и спрашивают, какая у него любимая песня. И он отвечает — Muchachos, и начинает ее петь. Знаете, это было как приехать в Рим и попасть на аудиенцию к папе», — рассказывал солист La Mosca Гильермо Новеллис в интервью The Billboard.
Полностью текст песни следующий:
Я родился в Аргентине, стране Диего и Лионеля,
Дитя Фолклендов, которые я никогда не забуду,
Я не могу объяснить тебе это, ты все равно не поймешь.
Мы проигрывали столько финалов, как много лет я плакал,
Но с этим покончено, потому что мы победили на «Маракане»,
Папочка снова сделал это.
Парни, теперь у нас снова есть надежда,
Я хочу выиграть третий, я хочу быть чемпионом мира,
И Диего, мы можем видеть его на небесах.
Вместе с ним и Ла Тотой* мы подбадриваем Лео,
И мы снова будем чемпионами, снова будем чемпионами.
* Ла Тота — прозвище матери Диего Марадоны — Дальмы Сальвадоры Франко, важнейшей фигуре в его мифологии, которую в Аргентине называют Матерью футбола.
«Новый текст и правда очень хорош. Он про наши разочарования, наши успехи, наши надежды, Фолклендские острова, проигранные и выигранные финалы. И, конечно, про надежду, что мы снова станем чемпионами мира. Может быть, именно поэтому он так и срезонировал среди игроков и болельщиков», — говорил Новеллис.
Так что если «Альбиселесте» обыграет в финале Францию, можно не сомневаться — Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar станет одной из главных песен во всей истории аргентинской музыки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)