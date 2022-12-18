«На этом ЧМ уже есть победитель». Итальянский журналист оценил турнир в Катаре и сравнил его с Россией-2018

Сегодня, 16:45
Энцо Палладини — один из ведущих сотрудников спортивной редакции Mediaset. Этот концерн имел эксклюзивные права на показ в Италии ЧМ-2018 и отправлял в Россию очень большую бригаду журналистов и администраторов. Палладини делится с «СЭ» воспоминаниями о ЧМ в России и рассуждает о первенстве мира в Катаре.
— Сборная Италии пропустила чемпионат мира в России и не попала на турнир в Катаре. Каковы при этом ТВ-рейтинги ЧМ в вашей стране?
— На этот раз права на турнир принадлежат государственной компании RAI, информации по их цифрам у меня пока нет. Зато могу сказать, что четыре года назад наше руководство осталось более чем довольно итогами чемпионата мира. Он был организован вашей страной блестяще, и все мои коллеги, посетившие Россию, остались в восторге. Мне вот, к сожалению, не удалось побывать на турнире, потому что было море забот в Милане — у нас с утра до вечера работала большая студия. Рейтинги матчей, выпусков спортивных новостей и вечерних шоу на тему ЧМ-2018 оказались очень высокими, а наш концерн с лихвой окупил затраты на покупку прав. Признаться, мы и сами не ожидали, что в отсутствие Италии на чемпионате мира в России интерес к турниру в нашей стране окажется столь серьезным.
— Каково ваше самое яркое впечатление от чемпионата мира в России?
— До сих пор перед глазами московская студия Mediaset с фантастическим видом на Красную площадь. По-хорошему завидую коллегам, которым удалось поработать там.
— В чем феномен сборной Марокко, попавшей в четверку лучших команд турнира?
— Это очень организованная и мотивированная команда, в которой собраны качественные футболисты, выступающие в ведущих чемпионатах Западной Европы. Тот же голкипер Буну — один из лучших в первенстве Испании, а крайнего защитника Хакими, который перешел из «Интера» в «ПСЖ», знает весь футбольный мир. Восхитивший многих Амрабат играет за «Фиорентину» в серии А и после этого турнира вполне может пойти на повышение. Можно перечислять и дальше. Разумеется, огромную роль в успехе сыграл грамотный главный тренер (Валид Реграги. — Прим. «СЭ»), который за короткий срок наладил такую классную игру! Та или иная африканская сборная рано или поздно должна была всерьез выстрелить на чемпионате мира, и вот это случилось. Что касается их соперников по сетке, то испанцы провалились из-за того, что их главный тренер Луис Энрике потерял голову на фоне собственного величия. Ну а талантливую Португалию развалил на этом турнире своими интригами капризный Криштиану Роналду.
— Меня больше всего удивил тот самый Амрабат, которого в прошлом сезоне критиковали в Италии и чуть ли не выводили из основного состава «Фиорентины».
— Да-да, его действительно критиковали, в одно время он перестал даже попадать в заявку. Я хорошо помню, что в наших СМИ в какой-то момент прошла информация о том, что «Фиорентина» готова выставить Амрабата на трансфер вместе с вашим Кокориным. Ну а сегодня марокканец — один из главных героев ЧМ-2022. И такое бывает в футболе! В «Фиорентине» он в итоге убедил в своей силе тренера Итальяно, а в Катаре просто летал на крыльях.
— В чем феномен сборной Хорватии? Они снова медалисты.
— Эта сборная Хорватии — как хорошее вино, которое с годами не теряет своего качества. Модрич и Перишич — ее главные звезды из прошлого, ну а центральный защитник Гвардиол — феномен из будущего. Мне видится, что в ближайшие годы Йошко может стать лучшим центральным защитником в мире. Гвардиол и сейчас не хуже хваленого ван Дейка, а ведь он гораздо моложе. Да, он неудачно сыграл против Аргентины и конкретно против Месси, но ведь что творит Лео на этом турнире! Плюс надо понимать, что у хорватов в целом очень солидный базовый уровень футболистов. Тот же Влашич, который поиграл в вашем чемпионате за ЦСКА, и Ловрен, который выступает за «Зенит» сегодня, — это серьезный европейский уровень.
— Кто из полуфиналистов произвел на вас самое большое впечатление?
— Понятно, что в сборной Аргентины нельзя не назвать Месси. Но я бы отметил еще Энцо Фернандеса из «Бенфики». Это огромный талант! Очень хорош и полезен в Аргентине, на мой взгляд, Де Пауль, выступавший в серии А за «Удинезе». Недаром у нас писали, что одно время им интересовался в том числе «Зенит». В атаке у аргентинцев хорош Альварес, но ведь и вратарь у них оказался на уровне! Ну а во Франции особо отметил бы Гризманна с Жиру. Ну и Мбаппе, само собой.
— На кого вы ставите в финальном матче?
— Если французы в последний момент не останутся из-за болезни без кого-то еще из ведущих игроков, то оцениваю их шансы против Аргентины как 50 на 50. Если же информация о поразившем команду вирусе подтвердится в полной мере, тогда 60 на 40 в пользу Аргентины. В любом случае один победитель на этом турнире уже точно есть.
— Это кто же?
— «ПСЖ». Две главные звезды финала — именно из этой команды. Лучшим бомбардиром турнира с большой вероятностью станет либо Мбаппе, либо Месси. Лучшим игроком ЧМ-2022 могут опять же признать одного из этих двух феноменов. Добавьте сюда, что за сборную Марокко, которая стала главным открытием турнира, ярко выступал Хакими, а в сборной Бразилии, пусть она и вылетела раньше времени, был раскрученный на весь мир Неймар. Так что Лигу чемпионов «ПСЖ» выиграть никак не удается, а вот на чемпионате мира в Катаре этот клуб одержал свою мини-победу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)