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Сегодня, 16:45

«На этом ЧМ уже есть победитель». Итальянский журналист оценил турнир в Катаре и сравнил его с Россией-2018

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен
О Месси, Криштиану, марокканцах и Мбаппе.

Энцо Палладини — один из ведущих сотрудников спортивной редакции Mediaset. Этот концерн имел эксклюзивные права на показ в Италии ЧМ-2018 и отправлял в Россию очень большую бригаду журналистов и администраторов. Палладини делится с «СЭ» воспоминаниями о ЧМ в России и рассуждает о первенстве мира в Катаре.

— Сборная Италии пропустила чемпионат мира в России и не попала на турнир в Катаре. Каковы при этом ТВ-рейтинги ЧМ в вашей стране?

— На этот раз права на турнир принадлежат государственной компании RAI, информации по их цифрам у меня пока нет. Зато могу сказать, что четыре года назад наше руководство осталось более чем довольно итогами чемпионата мира. Он был организован вашей страной блестяще, и все мои коллеги, посетившие Россию, остались в восторге. Мне вот, к сожалению, не удалось побывать на турнире, потому что было море забот в Милане — у нас с утра до вечера работала большая студия. Рейтинги матчей, выпусков спортивных новостей и вечерних шоу на тему ЧМ-2018 оказались очень высокими, а наш концерн с лихвой окупил затраты на покупку прав. Признаться, мы и сами не ожидали, что в отсутствие Италии на чемпионате мира в России интерес к турниру в нашей стране окажется столь серьезным.

— Каково ваше самое яркое впечатление от чемпионата мира в России?

— До сих пор перед глазами московская студия Mediaset с фантастическим видом на Красную площадь. По-хорошему завидую коллегам, которым удалось поработать там.

Болельщики на&nbsp;чемпионатах мира в&nbsp;России в&nbsp;2018 и&nbsp;в&nbsp;Катаре в&nbsp;2022 году. Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы

— В чем феномен сборной Марокко, попавшей в четверку лучших команд турнира?

— Это очень организованная и мотивированная команда, в которой собраны качественные футболисты, выступающие в ведущих чемпионатах Западной Европы. Тот же голкипер Буну — один из лучших в первенстве Испании, а крайнего защитника Хакими, который перешел из «Интера» в «ПСЖ», знает весь футбольный мир. Восхитивший многих Амрабат играет за «Фиорентину» в серии А и после этого турнира вполне может пойти на повышение. Можно перечислять и дальше. Разумеется, огромную роль в успехе сыграл грамотный главный тренер (Валид Реграги. — Прим. «СЭ»), который за короткий срок наладил такую классную игру! Та или иная африканская сборная рано или поздно должна была всерьез выстрелить на чемпионате мира, и вот это случилось. Что касается их соперников по сетке, то испанцы провалились из-за того, что их главный тренер Луис Энрике потерял голову на фоне собственного величия. Ну а талантливую Португалию развалил на этом турнире своими интригами капризный Криштиану Роналду.

Валид Реграги. Фото Reuters
Валид Реграги.
Фото Reuters

— Меня больше всего удивил тот самый Амрабат, которого в прошлом сезоне критиковали в Италии и чуть ли не выводили из основного состава «Фиорентины».

— Да-да, его действительно критиковали, в одно время он перестал даже попадать в заявку. Я хорошо помню, что в наших СМИ в какой-то момент прошла информация о том, что «Фиорентина» готова выставить Амрабата на трансфер вместе с вашим Кокориным. Ну а сегодня марокканец — один из главных героев ЧМ-2022. И такое бывает в футболе! В «Фиорентине» он в итоге убедил в своей силе тренера Итальяно, а в Катаре просто летал на крыльях.

— В чем феномен сборной Хорватии? Они снова медалисты.

— Эта сборная Хорватии — как хорошее вино, которое с годами не теряет своего качества. Модрич и Перишич — ее главные звезды из прошлого, ну а центральный защитник Гвардиол — феномен из будущего. Мне видится, что в ближайшие годы Йошко может стать лучшим центральным защитником в мире. Гвардиол и сейчас не хуже хваленого ван Дейка, а ведь он гораздо моложе. Да, он неудачно сыграл против Аргентины и конкретно против Месси, но ведь что творит Лео на этом турнире! Плюс надо понимать, что у хорватов в целом очень солидный базовый уровень футболистов. Тот же Влашич, который поиграл в вашем чемпионате за ЦСКА, и Ловрен, который выступает за «Зенит» сегодня, — это серьезный европейский уровень.

— Кто из полуфиналистов произвел на вас самое большое впечатление?

— Понятно, что в сборной Аргентины нельзя не назвать Месси. Но я бы отметил еще Энцо Фернандеса из «Бенфики». Это огромный талант! Очень хорош и полезен в Аргентине, на мой взгляд, Де Пауль, выступавший в серии А за «Удинезе». Недаром у нас писали, что одно время им интересовался в том числе «Зенит». В атаке у аргентинцев хорош Альварес, но ведь и вратарь у них оказался на уровне! Ну а во Франции особо отметил бы Гризманна с Жиру. Ну и Мбаппе, само собой.

Энцо Фернандес. Фото Reuters
Энцо Фернандес.
Фото Reuters

— На кого вы ставите в финальном матче?

— Если французы в последний момент не останутся из-за болезни без кого-то еще из ведущих игроков, то оцениваю их шансы против Аргентины как 50 на 50. Если же информация о поразившем команду вирусе подтвердится в полной мере, тогда 60 на 40 в пользу Аргентины. В любом случае один победитель на этом турнире уже точно есть.

— Это кто же?

— «ПСЖ». Две главные звезды финала — именно из этой команды. Лучшим бомбардиром турнира с большой вероятностью станет либо Мбаппе, либо Месси. Лучшим игроком ЧМ-2022 могут опять же признать одного из этих двух феноменов. Добавьте сюда, что за сборную Марокко, которая стала главным открытием турнира, ярко выступал Хакими, а в сборной Бразилии, пусть она и вылетела раньше времени, был раскрученный на весь мир Неймар. Так что Лигу чемпионов «ПСЖ» выиграть никак не удается, а вот на чемпионате мира в Катаре этот клуб одержал свою мини-победу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 0
Франция 0
1-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Катар
Сенегал
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25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
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29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
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Иран
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Уэльс
Иран
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25.11
22:00
Англия
США
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22:00
Уэльс
Англия
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29.11
22:00
Иран
США
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И М О
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2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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Аргентина
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Польша
0 : 0
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Мексика
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Польша
Аргентина
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И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
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Франция
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Тунис
Австралия
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26.11
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Франция
Дания
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Тунис
Франция
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30.11
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Австралия
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1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
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Испания
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Коста-Рика
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27.11
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Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
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24.11
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Швейцария
Камерун
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24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
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Корея
Гана
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2 : 0
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Корея
Португалия
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1/8 финала
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Англия
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Япония
Хорватия
пен 1 : 3
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22:00
Бразилия
Корея
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06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
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1/4 финала
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Хорватия
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Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
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18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
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Аргентина
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3 : 0
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22:00
Франция
Марокко
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Матч за 3-е место
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18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
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18.12
18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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