«На этом ЧМ уже есть победитель». Итальянский журналист оценил турнир в Катаре и сравнил его с Россией-2018

О Месси, Криштиану, марокканцах и Мбаппе.

Энцо Палладини — один из ведущих сотрудников спортивной редакции Mediaset. Этот концерн имел эксклюзивные права на показ в Италии ЧМ-2018 и отправлял в Россию очень большую бригаду журналистов и администраторов. Палладини делится с «СЭ» воспоминаниями о ЧМ в России и рассуждает о первенстве мира в Катаре.

— Сборная Италии пропустила чемпионат мира в России и не попала на турнир в Катаре. Каковы при этом ТВ-рейтинги ЧМ в вашей стране?

— На этот раз права на турнир принадлежат государственной компании RAI, информации по их цифрам у меня пока нет. Зато могу сказать, что четыре года назад наше руководство осталось более чем довольно итогами чемпионата мира. Он был организован вашей страной блестяще, и все мои коллеги, посетившие Россию, остались в восторге. Мне вот, к сожалению, не удалось побывать на турнире, потому что было море забот в Милане — у нас с утра до вечера работала большая студия. Рейтинги матчей, выпусков спортивных новостей и вечерних шоу на тему ЧМ-2018 оказались очень высокими, а наш концерн с лихвой окупил затраты на покупку прав. Признаться, мы и сами не ожидали, что в отсутствие Италии на чемпионате мира в России интерес к турниру в нашей стране окажется столь серьезным.

— Каково ваше самое яркое впечатление от чемпионата мира в России?

— До сих пор перед глазами московская студия Mediaset с фантастическим видом на Красную площадь. По-хорошему завидую коллегам, которым удалось поработать там.

— В чем феномен сборной Марокко, попавшей в четверку лучших команд турнира?

— Это очень организованная и мотивированная команда, в которой собраны качественные футболисты, выступающие в ведущих чемпионатах Западной Европы. Тот же голкипер Буну — один из лучших в первенстве Испании, а крайнего защитника Хакими, который перешел из «Интера» в «ПСЖ», знает весь футбольный мир. Восхитивший многих Амрабат играет за «Фиорентину» в серии А и после этого турнира вполне может пойти на повышение. Можно перечислять и дальше. Разумеется, огромную роль в успехе сыграл грамотный главный тренер (Валид Реграги. — Прим. «СЭ»), который за короткий срок наладил такую классную игру! Та или иная африканская сборная рано или поздно должна была всерьез выстрелить на чемпионате мира, и вот это случилось. Что касается их соперников по сетке, то испанцы провалились из-за того, что их главный тренер Луис Энрике потерял голову на фоне собственного величия. Ну а талантливую Португалию развалил на этом турнире своими интригами капризный Криштиану Роналду.

Валид Реграги. Фото Reuters

— Меня больше всего удивил тот самый Амрабат, которого в прошлом сезоне критиковали в Италии и чуть ли не выводили из основного состава «Фиорентины».

— Да-да, его действительно критиковали, в одно время он перестал даже попадать в заявку. Я хорошо помню, что в наших СМИ в какой-то момент прошла информация о том, что «Фиорентина» готова выставить Амрабата на трансфер вместе с вашим Кокориным. Ну а сегодня марокканец — один из главных героев ЧМ-2022. И такое бывает в футболе! В «Фиорентине» он в итоге убедил в своей силе тренера Итальяно, а в Катаре просто летал на крыльях.

— В чем феномен сборной Хорватии? Они снова медалисты.

— Эта сборная Хорватии — как хорошее вино, которое с годами не теряет своего качества. Модрич и Перишич — ее главные звезды из прошлого, ну а центральный защитник Гвардиол — феномен из будущего. Мне видится, что в ближайшие годы Йошко может стать лучшим центральным защитником в мире. Гвардиол и сейчас не хуже хваленого ван Дейка, а ведь он гораздо моложе. Да, он неудачно сыграл против Аргентины и конкретно против Месси, но ведь что творит Лео на этом турнире! Плюс надо понимать, что у хорватов в целом очень солидный базовый уровень футболистов. Тот же Влашич, который поиграл в вашем чемпионате за ЦСКА, и Ловрен, который выступает за «Зенит» сегодня, — это серьезный европейский уровень.

— Кто из полуфиналистов произвел на вас самое большое впечатление?

— Понятно, что в сборной Аргентины нельзя не назвать Месси. Но я бы отметил еще Энцо Фернандеса из «Бенфики». Это огромный талант! Очень хорош и полезен в Аргентине, на мой взгляд, Де Пауль, выступавший в серии А за «Удинезе». Недаром у нас писали, что одно время им интересовался в том числе «Зенит». В атаке у аргентинцев хорош Альварес, но ведь и вратарь у них оказался на уровне! Ну а во Франции особо отметил бы Гризманна с Жиру. Ну и Мбаппе, само собой.

Энцо Фернандес. Фото Reuters

— На кого вы ставите в финальном матче?

— Если французы в последний момент не останутся из-за болезни без кого-то еще из ведущих игроков, то оцениваю их шансы против Аргентины как 50 на 50. Если же информация о поразившем команду вирусе подтвердится в полной мере, тогда 60 на 40 в пользу Аргентины. В любом случае один победитель на этом турнире уже точно есть.

— Это кто же?

— «ПСЖ». Две главные звезды финала — именно из этой команды. Лучшим бомбардиром турнира с большой вероятностью станет либо Мбаппе, либо Месси. Лучшим игроком ЧМ-2022 могут опять же признать одного из этих двух феноменов. Добавьте сюда, что за сборную Марокко, которая стала главным открытием турнира, ярко выступал Хакими, а в сборной Бразилии, пусть она и вылетела раньше времени, был раскрученный на весь мир Неймар. Так что Лигу чемпионов «ПСЖ» выиграть никак не удается, а вот на чемпионате мира в Катаре этот клуб одержал свою мини-победу.