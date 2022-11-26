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26 ноября, 14:10

Скандал на ЧМ-2022 из-за флага в раздевалке Сербии. В Косово уже пожаловались в ФИФА

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Сербии перед матчем на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Фраг Сербии в раздевалке футболистов.
Фото Соцсети
Сербские футболисты после матча против Бразилии.
Фото Reuters
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Что грозит сербам?

Сборная Сербии после поражения от Бразилии (0:2) спровоцировала скандал — из-за флага в командной раздевалке.

На нем изображена карта, где Косово включено в состав Сербии, и написан лозунг: «Не сдаваться». Флаг висел над футболками защитника «Вердера» Милоша Вельковича и нападающего ПАОКа Андрия Живковича.

Фраг Сербии в раздевалке футболистов. Фото Соцсети
Фраг Сербии в раздевалке футболистов.
Фото Соцсети

Появление флага вызвало моментальную реакцию в Косово, где местная федерация обратилась в ФИФА с жалобой. Косово присоединилось к ФИФА и УЕФА в 2016 году и как член организаций требует разбирательств в отношении сборной Сербии.

«Такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и уж тем более в местах, где проходит крупнейшее футбольное событие мира. Недопустимо, чтобы об этом акте умолчали. Мы настоятельно требуем, чтобы ФИФА строго применяла свои правила и наказала Федерацию футбола Сербии за этот агрессивный акт, противоречащий ценностям, которые транслирует футбол», — говорится в заявлении Федерации футбола Косово.

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Напомним, бывшая югославская провинция с албанским большинством провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, которую Белград отказывается признавать.

Министр спорта Косово Хайрулла Чеку уже публично осудил появление флага в раздевалке сербов, также призвав ФИФА к действиям.

Сербские футболисты после матча против Бразилии. Фото Reuters
Сербские футболисты после матча против Бразилии.
Фото Reuters

«Позорные изображения из раздевалки Сербии, демонстрирующие ненавистные, ксенофобские и геноцидные послания в отношении Косово при использовании площадки чемпионата мира по футболу. Мы ожидаем от ФИФА конкретных действий, учитывая, что ФФК является полноправным членом ФИФА и УЕФА», — сообщил Чеку.

ФИФА пока не отреагировала на инцидент. От Сербии пока тоже не последовало ответов. Зато местные СМИ жестко реагируют на требования со стороны Косово и министра Чеку.

«Больной ход лидера фейкового государства Косово», — написало издание Serbia.Posten.

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Что может грозить Сербии? Вероятно, если дело дойдет до разбирательств в ФИФА, сербская федерация футбола в худшем случае будет оштрафована.

На ЧМ-2018 в России за похожие политические жесты ФИФА уже наказывала футболистов денежным штрафом. Речь идет об игроках сборной Швейцарии Граните Джаке и Джердане Шакири. В матч против Сербии (2:1) они праздновали голы, изобразив жестами двуглавого орла, который символизирует албанский флаг. Оба заплатили по 10 тысяч швейцарских франков и избежали дисквалификации.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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