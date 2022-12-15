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ЧМ-2022

Судейство

15 декабря, 21:40

На выбор арбитров финала ЧМ-2022 повлияли политики. Последние матчи судят поляк и катарец

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Шимон Марциняк на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Момент с удалением Адрея Семенова после единоборства с Дженком Тосуном в матче России и Турции в Лиге наций. 2020 год.
Фото Reuters
Арбитр Абдулрахман Аль-Джассим судит матч ЧМ-2022 США — Уэльс.
Фото Global Look Press
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Судейский комитет ФИФА определил состав судейских бригад на два последних матча чемпионата мира 2022 года — Аргентина — Франция и Хорватия — Марокко.
18.12.2022 | Аргентина — Франция

Бригады

Решающую игру между сборными Аргентины и Франции 18 декабря будет судить поляк Шимон Марчиняк. В его бригаду также вошли: Павел Сокольницки (первый ассистент, Польша), Томаш Листкевич (второй ассистент, Польша), Исмаил Элфат (четвертый судья, США), Кэтрин Несбитт (резервный судья, США), Томаш Квятковски (видеоарбитр, Польша), Хуан Сото (помощник видеоарбитра, Венесуэла), Кайл Аткинс (офсайд-ВАР, США), Фернандо Герреро (помощник видеоарбитров, Мексика), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, Германия), Кори Паркер (резервный АВАР, США).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

На матче за 3-е место между сборными Хорватии и Марокко 17 декабря будут работать: Абдулрахман Аль-Джассим (арбитр, Катар), Талеб Аль-Марри (первый ассистент, Катар), Сауд Альмакалех (второй ассистент, Катар), Рафаэл Клаус (четвертый судья, Бразилия), Неуза Бак (резервный судья, Бразилия), Хулио Баскуньян (видеоарбитр, Чили), Пол ван Букел (помощник видеоарбитра, Голландия), Бруну Пирес (офсайд-ВАР, Бразилия), Армандо Вильярреал (помощник видеоарбитров, США), Николас Гальо (резервный ВАР, Колумбия), Бруну Бошилиа (резервный АВАР, Бразилия).

Арбитр Абдулрахман Аль-Джассим судит матч ЧМ-2022 США - Уэльс. Фото Global Look Press
Арбитр Абдулрахман Аль-Джассим судит матч ЧМ-2022 США — Уэльс.
Фото Global Look Press

Объяснение выбора

Несмотря на громкие лозунги о том, что футбол вне политики, даже при выборе судей сказались политические обстоятельства и особенности. На финал нельзя было назначить англичан во главе с Антони Тэйлором. Из-за войны между британцами и аргентинцами на Фолклендах в 1982 году и периодически нарастающей напряженности вокруг этой темы.

Очень похоже на то, что руководство ФИФА решило отблагодарить хозяев турнира и потому назначило на одну из двух оставшихся игр представителей Катара. Понятно, что Аль-Джассиму не доверили бы финал, но его отправили на игру за третье место. Посмотрим, как он справится.

Лионель Месси. ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

Ни одного бразильца нет в бригаде, которая будет работать на игре с участием аргентинцев. Хотя хватало примеров, когда одни южноамериканцы судили матчи с участием других — своих главных соперников, в этот раз Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка не стали рисковать.

Марчиняк

При таких обстоятельствах на финал отправили не лучшего из лучших, а одного из тех, кто подходил и не вызвал бы резкого отторжения. Марчиняка и перед турниром называли возможным кандидатом, но не главным, а, повторю, одним из.

Он и в УЕФА в лучшем случае котировался в первой пятерке, но точно не был первым. При этом поляк — очень опытный судья. Ему сегодня 41 год, а он давно преодолел отметку 300 матчей чемпионата своей страны. Это хороший показатель.

Момент с удалением Адрея Семенова после единоборства с Дженком Тосуном. Фото Reuters
Момент с удалением Адрея Семенова после единоборства с Дженком Тосуном в матче России и Турции в Лиге наций. 2020 год. Фото Reuters
Фото Reuters

Наши болельщики его могут помнить по игре Лиги наций Турция — Россия (3:2), состоявшейся в ноябре 2020 года. Тогда он сначала ошибочно удалил Андрея Семенова за лишение Дженка Тосуна явной возможности забить гол. Хотя между ними шла обычная борьба за позицию, а турок сам дергал Семенова за майку со стороны живота и упал, исключительно чтобы заработать фол. А во втором тайме в еще одном ключевом эпизоде Марчиняк снова ошибся, усмотрев фол в действиях Далера Кузяева и наказав его пенальти, хотя наш футболист в подкате выбил мяч и не нарушил правила в борьбе с Озаном Туфаном.

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Катар
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Сенегал
Нидерланды
0 : 2
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Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
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29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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16:00
Германия
Япония
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23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
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Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
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Португалия
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3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
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Корея
Португалия
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Гана
Уругвай
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Франция
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04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
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1/4 финала
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09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
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Аргентина
Хорватия
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Хорватия
Марокко
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Финал
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18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.90 X 3.10 П2 2.80
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.36 X 3.50 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
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Франция

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М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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