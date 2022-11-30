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Сегодня, 20:35

У Франции нет резерва: Тунис сенсационно победил, но не попал в плей-офф

Гоша Чернов
Корреспондент
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0.
Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Гол Вахби Хазри.
Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Отмененный гол Антуана Гризманна.
Фото AFP
1/4
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А на последних секундах отменили гол Гризманна.
Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Тунис
1:0
Франция

Тотальная ротация Дешама

Французам от этого матча ничего не было нужно. Только гиперфантастический сценарий мог лишить действующих чемпионов мира первого места в группе, но не в плей-офф. Поэтому ожидалось, что Дидье Дешам перетасует состав: у «Трехцветных» и так самая пострадавшая от травм сборная, поэтому рисковать другими лидерами перед 1/8 финала было нельзя.

ЧМ&nbsp;2022: матчи 30&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Франция и Австралия вышли в 1/8 финала. Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Онлайн-трансляция 30 ноября

Впрочем, многие рвались в бой. Например, Мбаппе не хотел пропускать встречу с Тунисом, так как уже забил три мяча и имеет неплохие шансы на «Золотую бутсу». Но из-за небольших проблем со здоровьем главную звезду Франции все-таки решили оставить в запасе.

И ладно, если бы отдохнуть дали одному Мбаппе и еще паре футболистов основы. Но Дешам устроил основательную ротацию: после игры с Данией в стартовом составе оказалось сразу девять изменений. Нетронутыми остались лишь Варан и Тчуамени. Даже в воротах произошли изменения: вечный Манданда вышел вместо Ллориса. В нападении появился форвард «Айнтрахта» Коло Муани, а защитник «Монако» Дисаси вообще дебютировал за сборную — и это в матче чемпионата мира!

30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Футболисты сборной Франции. Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters

Уязвимый левый фланг и давление африканцев

Состав французов по именам все еще выглядел сильнее тунисского, однако не был сыгранным. На левом фланге обороны вообще вышел Камавинга — для полузащитника «Реала» это нетипичная позиция, хотя в паре товарищеских матчей Дешам его там наигрывал. Но выхода не было: Люка Эрнандес травмирован, Тео дали отдохнуть, а больше левшей в этом составе не нашлось.

Разумеется, именно на левый фланг французов в основном давила арабская сборная. И Камавинга с трудом справлялся с давлением мотивированного противника. Тунис вообще играл с удвоенным настроем: во-первых, только три очка могли вывести его в плей-офф, а во-вторых, в соперниках была бывшая метрополия — сразу десять тунисских игроков родились во Франции.

30&nbsp;ноября. Австралия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:0. Грэм Арнольд (слева). Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф

Один из них — второй бомбардир в истории сборной Вахби Хазри. Он по неясным причинам оставался в запасе в первых двух турах, но тут появился и существенно преобразил атаку африканской команды.

В целом Тунис играл намного смелее, чем в первых двух встречах. Достаточно сказать, что в первой половине первого тайма африканцы владели мячом 55% времени. Появлялись и моменты: Гандри даже забил, но гол отменили из-за офсайда, а Хазри чуть не послал мяч в ворота прямо с углового.

30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Гол Вахби Хазри. Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Гол Вахби Хазри.
Фото Reuters

Две минуты на втором месте

Во второй половине тайма дубль Франции наладил владение, но ничего опасного так и не создал — только Коман выжал полумомент. А Тунис осыпал штрафную Манданда подачами с угловых. Да и после перерыва продолжил делать то же самое. Как и в начале первого тайма, в стартовые минуты второго Тунис играл первым номером и на 58-й минуте все-таки забил — отличился тот самый Хазри.

Многочисленные арабские болельщики были счастливы. Тунис не только забил лучшей сборной предыдущего чемпионата мира, но и забрался на второе место. Однако радость быстро улетучилась: примерно через две минуты в параллельной встрече Австралия забила Дании, и африканцы снова оказались за чертой плей-офф.

При счете 0:1 Дешам понял, что переборщил. Уступать Тунису даже в таком положении если не позорно, то неприятно. Поэтому на поле стали выходить привычные лица: Мбаппе, Рабьо, Гризманн, Дембеле. Естественно, давление на ворота Дамена значительно усилилось. Голкипер и защитники тунисцев не без труда, но справлялись с европейскими звездами. Хотя тот же Мбаппе мог забивать дважды.

30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Отмененный гол Антуана Гризманна. Фото AFP
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Отмененный гол Антуана Гризманна.
Фото AFP

В добавленное время скамейка Туниса уже смотрела не на поле, а следила за трансляцией параллельной встречи, где африканцам требовалась ничья. Но Австралия выстояла. Тунис тоже — эта победа для него во многом легендарна, хоть и не принесла желаемого результата.

Крутые эмоции африканцы все равно получили: за десять секунд до истечения добавленного времени Гризманн, казалось, сравнял счет, но после долгого просмотра повтора гол все же отменили.

Тунис покидает Катар, но ему точно будет что вспомнить.

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04.12
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Сенегал
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Франция
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2
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Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
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П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.10 X 4.50 П2 1.47
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.30 П2 1.64
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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