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22 ноября, 13:15

Чуть не умер на Евро, а сейчас готовится зажечь в Катаре. Невероятная история Кристиана Эриксена

Галина Глазко
Кристиан Эриксен.
Фото Reuters
Игроки сборной Дании закрывают собой Кристиана Эриксена, которому оказывают медицинскую помощь.
Фото Global Look Press
Кристиан Эриксен.
Фото AFP
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Полузащитник готовится сыграть за сборную Дании на ЧМ-2022.

12 июня 2021 года — день когда, футболист сборной Дании Кристиан Эриксен родился во второй раз. Тот страшный момент во время матча Дания — Финляндия в рамках перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы-2020 запомнили многие. Эриксен неожиданно рухнул на поле прямо во время игры. Как оказалось, у него случился сердечный приступ.

Кристиан Эриксен в&nbsp;сознании на&nbsp;носилках покидает поле. Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

Футболисты выстроились стеной, чтобы скрыть от камер и фанатов, как врачи реанимировали Кристиана. Ему делали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Хавбек отключился на целых 9 минут. Информации никакой не было, и все уже думали о самом страшном... на стадионе была тишина. Одни хватались за голову, а кто-то даже плакал. Но в тот день Эриксен родился заново. Оперативная медицинская помощь и быстрая доставка в реанимацию сделали свое дело. Футболист остался жив.

И это была самая главная победа в его жизни. Кто бы мог подумать, что Эриксен не просто выживет и будет вести привычный образ жизни, но еще и вернется в большой футбол? Очевидно, что после такого на поле возвращаются лишь единицы.

Игроки сборной Дании закрывают собой Кристиана Эриксена, которому оказывают медицинскую помощь. Фото Global Look Press
Игроки сборной Дании закрывают собой Кристиана Эриксена, которому оказывают медицинскую помощь.
Фото Global Look Press

Жизнь с кардиостимулятором

«По дороге в клинику я сказал жене, что завершу карьеру. Спустя всего два дня я передумал. Было множество тестов, как мое сердце реагировало на физические упражнения, и, к моему счастью, все было хорошо», — вспоминал футболист в интервью The Guardian.

Для полноценной жизнедеятельности футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор. Данный прибор отслеживает работу сердца и при опасной аритмии наносит разряд для поддержания работы в нижних камерах сердца. В целом футболист мог бы обойтись без этого устройства, но она является некой дополнительной страховкой его жизни.

Кристиан Эриксен. Эриксен, переживший сердечный приступ на Евро-2020, возвращается в футбол. Датчанин подписал контракт с «Брентфордом»

«Я хорошо понимал, что если что-то пойдет не так, если врачи заметят ухудшение, то придется уже ставить точку. Кардиостимулятор вообще не чувствуется и никак мне не мешает. Он рассчитан на удары, поэтому я спокоен. А если что случится с сердцем, он еще и спасет меня. Трудностей и жестких стыков на поле я не боюсь», — признавался спортсмен.

Он восстанавливался постепенно. Сначала проводил легкие занятия под присмотром врачей. Уже в декабре 2021 года датчанин приступил к тренировкам с молодежным составом «Оденсе» — там, где начинал профессиональную карьеру. Затем занимался в швейцарском «Кьяссо», который состоит в партнерских отношениях с «Интером».

Итальянский клуб помогал восстановиться своему игроку, но им все равно пришлось расстаться с Эриксеном. Дело в том, что в Серии А запрещено играть с имплантированным кардиостимулятором. Из-за этого футболист перешел в «Брентфорд», за который дебютировал 26 февраля, проведя первый для себя матч после приступа. Получилось, что на поле он вернулся спустя всего 8 месяцев.

Кристиан Эриксен вернулся в&nbsp;сборную Дании. Эриксену хватило минуты, чтобы снова начать забивать за сборную. А девять месяцев назад он едва не умер прямо на поле

Эриксен снова сыграл и за сборную. Сначала он принял участие в матче против Нидерландов, а через три дня забил в товарищеской игре с Сербией. И самое удивительное, что сделал Эриксен это на стадионе «Паркен», где у него произошла остановка сердца. На игру он вышел с капитанской повязкой. Это было очень трогательно.

Затем Кристиан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». И переход в топ-клуб, по признанию самого футболиста, стал настоящей наградой для него после всего случившегося.

Кристиан Эриксен. Фото AFP
Кристиан Эриксен.
Фото AFP

Поездка в Катар

Кристиан попал в заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре. И команде необходима помощь опытного и закаленного обстоятельствами игрока.

Для Эриксена это будет уже третий мундиаль в карьере. В 2010-м на ЧМ в ЮАР он стал самым молодым игроком турнира. Ему тогда было 18 лет. Приезжал он и в Россию в 2018 году, где Дания дошла до 1/8 финала.

Сейчас на его счету больше 100 игр за национальную команду. Он также входит в топ-10 игроков по количеству забитых голов за сборную (39) и по количеству проведенных матчей (117). И имеет все шансы улучшить свои показатели.

Кристиан Эриксен. Год назад жизнь Эриксена висела на волоске. Теперь он поможет Тен Хагу вывести «МЮ» из кризиса

«С лета у меня больше не возникало никаких проблем, мое сердце проверяли неоднократно. Врачи сказали, что все в порядке. Моя цель состоит в том, чтобы сыграть на чемпионате мира 2022 года. Я способен вернуться», — цитирует игрока DR.

Произошедшее с Кристианом — одна из самых страшных и в то же время счастливых историй в мировом спорте. И футбол отвечает взаимностью за такую преданную любовь со стороны Эриксена.

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Основные источники исследования

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