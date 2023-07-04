Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 13:16

В «Норманочке» рассчитывают дойти до финала на турнире по футзалу Copa Mundo

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент мини-футбольного клуба «Торпедо» Николай Ходов заявил, что женская команда «Норманочка» намерена дойти до финала на международном турнире Copa Mundo.

«Для нас сейчас важно сделать шаг вперед, это значит дойти до финала, чтобы сыграть в главном матче. Все прекрасно понимают, что выход из группы для нашей команды — такая рутина, которую нужно преодолеть. Дальше начнется плей-офф, самый сложный барьер — четвертьфинал, а дальше играешь за медали и трофей. Вот сыграть за трофей будет самым большим достижением, силы, чтобы победить в этом матче, у нашей команды есть, но до него нужно сначала дойти и подарить всем российским болельщикам большой праздник», — приводит ТАСС слова Ходова.

Copa Mundo будет проходить в Парангуа (Бразилия) с 4 по 10 июля. «Норманочка» выступит в группе А с бразильскими «Лондриной», «Рио Бранко» и аргентинским «Сан-Лоренцо». В турнире прошлого года российская команда заняла 3-е место.

Источник: https://tass.ru/sport/18184601
1
0
Читайте также
Вендел устал от России. «Зениту» пора его продавать
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Карчаа заявил об отключении Украиной снабжающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женская команда по футзалу «Норманочка» выступит на турнире в Бразилии под российским флагом

Ходов заявил, что «Норманочка» не имеет проблем с клубом из США на Copa Mundo