В «Норманочке» рассчитывают дойти до финала на турнире по футзалу Copa Mundo

Президент мини-футбольного клуба «Торпедо» Николай Ходов заявил, что женская команда «Норманочка» намерена дойти до финала на международном турнире Copa Mundo.

«Для нас сейчас важно сделать шаг вперед, это значит дойти до финала, чтобы сыграть в главном матче. Все прекрасно понимают, что выход из группы для нашей команды — такая рутина, которую нужно преодолеть. Дальше начнется плей-офф, самый сложный барьер — четвертьфинал, а дальше играешь за медали и трофей. Вот сыграть за трофей будет самым большим достижением, силы, чтобы победить в этом матче, у нашей команды есть, но до него нужно сначала дойти и подарить всем российским болельщикам большой праздник», — приводит ТАСС слова Ходова.

Copa Mundo будет проходить в Парангуа (Бразилия) с 4 по 10 июля. «Норманочка» выступит в группе А с бразильскими «Лондриной», «Рио Бранко» и аргентинским «Сан-Лоренцо». В турнире прошлого года российская команда заняла 3-е место.