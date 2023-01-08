19-летний нападающий «Спартака» Федор Свечков забил свой первый гол в КХЛ

Нападающий «Спартака» Федор Свечков забил свой первый гол в КХЛ. 19-летний нападающий стал автором шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:3).

«В первом периоде играли сумбурно, но у нас были моменты, а также команда сумела добиться результата. Во втором отрезке «Спартаку» не хватало скорости, но к концу мы добавили, а также сумели перенести такую игру на заключительный период. В третьем мы реализовали свои моменты, немного раскрепостились и начали играть в свой хоккей. Мы пошли в атаку, игра у нас пошла — и это было видно.

Мой гол? Получилась хорошая смена. К Филу (Филип Вароне) отскочила шайба, он поднял ее к Матвею (Матвей Заседа), я сразу же пошел на ворота. Повезло, что вратарь не зафиксировал шайбу, удалось добавить ее в пустые ворота. Надеюсь, что первый гол психологически раскрепостит. До этого матча и моменты были, и играл неплохо, но никак не приходила первая шайба. Надеюсь, теперь буду играть более результативно и помогать ребятам своими голами», — приводит слова Свечкова сайт КХЛ.