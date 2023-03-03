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Сегодня, 22:01

«Ак Барс» сравнял счет с «Нефтехимиком» в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Мария Гусева
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1.
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1.
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» на своем льду победил «Нефтехимик» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

В составе казанского клуба голы забили Дмитрий Воронков (дубль), Александр Радулов и Станислав Галиев.

За «Нефтехимик» единственную шайбу забросил Кирилл Воробьев.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта, в Нижнекамске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Воронков — 1 (Войнов, Юдин), 0:14 — 1:0. Воронков — 2 (бол.), 6:44 — 2:0. Воробьев — 1 (Березин), 20:48 — 2:1. Радулов — 1, 24:37 — 3:1. Галиев — 2 (бол., Войнов, Шипачев), 47:27 — 4:1.

Вратари: Билялов — Тихомиров (Судницин, 7:35).

Штраф: 38 — 26.

Броски: 29 (14+8+7) — 31 (6+11+14).

Судьи: Белов, Гамалей.

3 марта. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 1-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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