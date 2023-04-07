Михайлов: «У СКА нет игрока, способного повести за собой остальных»

Бывший форвард СКА Александр Михайлов, бронзовый призер чемпионата СССР, объяснил, почему питерские армейцы разгромно уступили ЦСКА (4:0) в третьем матче финала Западной конференции КХЛ.

«В третьем матче ЦСКА был явно сильнее. Хотя в первом периоде шла равная игра, СКА даже имел преимущество по владению шайбой и моментам. А вот потом хозяева смогли добавить, а петербуржцы — нет. Это плюс команде Федорова. Они крайне ответственно и строго играли в обороне. Очень хорошая игра на чужом пятаке. Помните, гол забил игрок ЦСКА поднятой клюшкой? Защитник СКА стоит, смотрит на шайбу и не держит соперника. Забивает всегда клюшка. Если ты клюшку поднял, нечем забивать. В команде должен быть игрок, который поведет за собой. Яшкин и был всегда такой. Сейчас то ли в силу своей неготовности, то ли в силу еще чего-то он своих качеств не показывает. Есть ли надежда у СКА? Она объективно существует. Просто нужно играть внимательно на пятаке, нужен быстрый первый пас, а нападающие должны моментально отскакивать и открываться. Петербуржцы часто начинают обыгрывать соперника на синей линии — так высок риск контратаки. Надо увеличивать глубину атаки, затаскивать шайбу в чужую зону и там стараться угрожать воротам Рейдеборна, четко, быстро бросать. Как только армейцы Петербурга начинают играть медленно и передерживают шайбу, вратарь ЦСКА подстраивается: выходит из ворот и перекрывает угол обстрела», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

В настоящий момент счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч серии состоится в субботу, 8 апреля, в Москве и начнется в 17:00 мск.