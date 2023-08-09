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Сегодня, 20:45

Овечкин: «Могу ли я перейти в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как покажет жизнь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился своими впечатлениями от прощального матча Дениса Зарипова и рассказал, что для него знакомство с бывшим форвардом «Ак Барса» и сборной России.

«Очень приятно находится на таком торжественном вечере. У Зарипова была замечательная карьера, он выиграл все титулы, какие только возможно, и с клубом, и со сборной. Со сборной мы вместе побеждали, поэтому мне приятно находиться сейчас вместе с ним и видеть столько болельщиков тут.
Перейду ли я в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как жизнь покажет», — сказал Овечкин.

Зарипов вместе с Овечкиным выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2008 и 2014 годах.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт 37-летнего Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

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