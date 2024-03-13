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13 марта, 19:30

Потапов: «Локомотив» — претендент на Кубок Гагарина»

Потапов считает «Локомотив» одним из претендентов на Кубок Гагарина
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов во время прямого эфира «СЭ» заявил, что считает ярославский «Локомотив» одним из претендентов на главный трофей КХЛ.

— По обороне «Авангарда» до сих пор какие-то вопросы возникают, по решениям некоторых защитников. Как будто плей-офф для них еще не совсем наступил. А Ярославль таких ошибок себе не допускает. Там настоящая армия, дисциплина наижесточайшая. Очень сильная оборона, как в игровом, так и в физическом плане. Мне кажется, что «Локомотив» — претендент на Кубок, — сказал Потапов.

8 марта «Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 6:3. Ярославцы одержали четвертую победу и прошли во второй раунд плей-офф (4-1 в серии).

 

Алексей Потапов
ХК Локомотив (Ярославль)
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