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13 марта, 19:56

Форвард московского «Динамо» Джиошвили: «Главное, чтобы команда побеждала»

Алина Савинова
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Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили поделился впечатлениями от выхода команды во второй раунд Кубка Гагарина.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ бело-голубые победили минское «Динамо» со счетом 4-2.

«Мы весь сезон готовились к этому моменту — не зря заняли первое место. Хорошо, что забили свои голы и победили. Минск играл очень плотно и быстро — все вместе не давали разбежаться. Они работали на полную, было очень тяжело. Каждую игру мы доставали из себя что-то и во многих матчах отыгрывались — так получилось и в этот раз», — приводит пресс-служба клуба слова Джиошвили.

Также он ответил на вопрос о том, помогла ли ему заброшенная шайба в шестом матче с минчанами снять груз личного негатива от старта плей-офф.

«Хочется помогать команде как голами, так и игрой. Это очень важно, особенно в плей-офф. Главное, чтобы команда побеждала», — добавил хоккеист.

В следующем раунде московская команда сыграет против «Трактора». Первый матч между командами пройдет 16 марта.

Источник: https://dynamo.ru/news/230508-maksim_djioshvili____glavnoe__chtobyi_komanda_pobejdala__
Максим Джиошвили
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