«Салават Юлаев» по буллитам победил «Амур» в КХЛ

Сегодня, 14:36
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Джошуа Ливо, который также один раз отличился в основное время. Еще одну шайбу уфимцев забросил Александр Хмелевский.
За хабаровчан отличились Ян Дрозг и Дмитрий Шевченко.
«Амур» (53 очка) занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (72) идет третьим на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Дрозг — 6 (Капустин, Шевченко), 3:49 — 1:0. Шевченко — 11 (бол., Гуркин, Хохлачев), 20:24 — 2:0. Хмелевский — 24 (Дроздов, Шаров), 58:58 — 2:2. Хмелевский — 24 (Дроздов, Шаров), 58:58 — 2:2.
Победный буллит: Ливо.
Вратари: Бобков — Самонов (58:24).
Штраф: 13 — 6.
Броски: 27 (10+8+8+1) — 22 (2+10+8+2).
Судьи: Морозов, Фатеев.
24 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 6310 зрителей.