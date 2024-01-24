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Сегодня, 14:36

«Салават Юлаев» по буллитам победил «Амур» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Джошуа Ливо, который также один раз отличился в основное время. Еще одну шайбу уфимцев забросил Александр Хмелевский.

За хабаровчан отличились Ян Дрозг и Дмитрий Шевченко.

«Амур» (53 очка) занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (72) идет третьим на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Дрозг — 6 (Капустин, Шевченко), 3:49 — 1:0. Шевченко — 11 (бол., Гуркин, Хохлачев), 20:24 — 2:0. Хмелевский — 24 (Дроздов, Шаров), 58:58 — 2:2. Хмелевский — 24 (Дроздов, Шаров), 58:58 — 2:2.

Победный буллит: Ливо.

Вратари: Бобков — Самонов (58:24).

Штраф: 13 — 6.

Броски: 27 (10+8+8+1) — 22 (2+10+8+2).

Судьи: Морозов, Фатеев.

24 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 6310 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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