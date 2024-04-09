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Сегодня, 15:15

«Автомобилист» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина 9 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Семен Кизимов (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» встретится с «Металлургом» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина во вторник, 9 апреля. Игра состоится в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ-ИН. Начнется эфир в 18.45 по местному времени.

Счет в серии 2-1 в пользу «Металлурга».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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