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Сегодня, 13:00

«Автомобилист» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ в прямом эфире

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Трямкин (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Металлург» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Магнитогорска игру покажут на телеканале ТВ-ИН. Начнется эфир — в 16.15 по местному времени.

Счет в серии 1-1.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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