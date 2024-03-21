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21 марта, 15:00

«Автомобилист» — СКА: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

Трансляция игры «Автомобилист» — СКА начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист СКА Сергей Толчинский.
Сергей Толчинский.
Фото «СЭ»
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«Автомобилист» 21 марта в Екатеринбурге примет СКА в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Поединок на арене «Уралец» начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Автомобилист» — СКА можно будет в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке. Начало — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями игры Кубка Гагарина с помощью матч-центра «СЭ». Все поединки СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи.

Счет в серии: 2-0 в пользу команды главного тренера Николая Заварухина. 19 марта «Автомобилист» в гостях в Санкт-Петербурге победил СКА со счетом 3:1.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Кубок Гагарина
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