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21 марта, 11:13

Коньков: «Динамо» в очень тяжелом положении, все в его руках

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением, за счет чего «Динамо» может спастись в серии плей-офф КХЛ с «Трактором».

«Судя по всем матчам, игра идет упорная, и фарт на стороне «Трактора». Если смотреть только на счет, то шансов у «Динамо» нет. Но если смотреть на содержание игры, то они есть. Команде Алексея Кудашова нужно настраиваться на каждую следующую игру и не думать об исходе серии и делать все возможное в каждой смене, чтобы вытянуть серию. Все в руках ребят. Они поставили себя в очень тяжелое положение. Выиграть четыре матча подряд у нынешнего «Трактора» — сверхсложная задача. Тем интереснее будет наш плей-офф. «Динамо» нужно продолжать свою игру. Команда лидирует во многих компонентах. Но на стороне «Трактора» играет сплоченность коллектива. Динамовцам нужно всем вместе посидеть и подумать, как перевернуть эту серию», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Счет в серии 3-0 в пользу челябинской команды. Четвертый матч «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске и начнется в 17.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-dinamo-v-ochen-tyazhelom-polozhenii-vse-v-ego-rukah/
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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