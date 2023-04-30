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Сегодня, 02:59

Браташ о Федорове: «Два сезона работы — два Кубка Гагарина. Уникальное достижение»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Олег Браташ поделился впечатлениями от победы ЦСКА в Кубке Гагарина.

«Мне кажется, что если бывают командные победы, то у нас сейчас именно такой случай. Во вратарском противостоянии Рейдеборн точно в этой серии не переиграл Билялова. Тимур играл, как минимум, не хуже. Если не сказать, что лучше. Да и вообще не сказал бы, что кто-то из хоккеистов армейцев сыграл вот прямо ключевую роль. Слепышев понравился, Каменев, Григоренко, Соркин, Полтапов — молодцы, понравилась их игра, но нельзя сказать, что кто-то из них персонально принес Кубок. Все решила поставленная командная игра и четкая реализация плана тренерского штаба. Когда получается выполнять требования тренеров, или как говорит Сергей Викторович: «Делать правильные вещи», то ЦСКА выглядит непобедимым.

Я бы отдал звание MVP Сергею Федорову. Федоров, по моему мнению, лучший игрок всех времен и народов. Более того, по ходу своей карьеры он выступал на всех позициях кроме вратарской. И всегда на высочайшем уровне. Его уровень понимания игры, его опыт — уникальны. Очевидно, что в любой мелочи, в любом микроэпизоде он видит, как сыграть правильно на командный результат. Но одно дело знать самому, а вот донести, добиться выполнения от своих подопечных — это другой дар. И мы видим по двум последним сезонам, что у Федорова он есть. Два сезона работы — два Кубка. Уникальное достижение», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-bratash-zvanie-mvp-otdal-by-fedorovu/
Сергей Федоров
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Олег Браташ
Кубок Гагарина
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