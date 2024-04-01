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Сегодня, 15:40

Быков философски оценил решение СКА оставить Ротенберга главным тренером

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение совета директоров СКА о продолжении сотрудничества с главным тренером Романом Ротенбергом и его штабом на следующий сезон. 1 апреля об этом заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

«Оценку работы главного тренера и его штаба должны делать только руководители СКА. Так как вектор развития клуба был взят на омоложение команды и полную реконструкцию, то это может влиять на сиюминутный результат и достижения. Это осознанное решение руководителей клуба. Необходимый опыт набирается не только от побед, поражения закаляют характер команды. Без второго не бывает первого. Важно целенаправленно работать, проводить аналитическую работу по совершенствованию игры команды, не шарахаясь из стороны в сторону, но планомерно работать и стремиться совершенствовать как свою игру, так и усиливать трансферную политику клуба. Невозможно посадить зерна в землю сегодня, а завтра уже собирать урожай. На все нужно время, терпение, аналитическая и повседневная работа над самосовершенствованием своих действий», — сказал Быков «СЭ».

Ротенберг руководит армейцами с января 2022 года. 25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

КХЛ
ХК СКА
Вячеслав Быков
Роман Ротенберг
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