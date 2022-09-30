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КХЛ

Сегодня, 17:57

Экс-нападающий «Авангарда»: «Оставшись в КХЛ, мы приняли спортивное решение»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший нападающий «Авангарда» Петер Цегларик прокомментировал решение Федерации хоккея Словакии продолжить вызывать в национальную сборную игроков из КХЛ.

«В прошлом сезоне мы приняли спортивное, а не политическое решение и остались играть в КХЛ, так же поступил и исполком Федерации хоккея Словакии. Сделать что-то подобное сложно.

Спорт — это болельщики и люди, у некоторых разные мнения. Всегда будет критика. Посмотрим, как будет развиваться вся ситуация», — приводит слова Цегларика Sport Aktuality.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. 27 мая стало известно, что сборные отстранены от участия в чемпионате мира-2023.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что Координационный комитет организации работает над сценариями возвращения сборных России и Белоруссии в турниры.

Петер Цегларик
КХЛ
Сборная Словакии по хоккею
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