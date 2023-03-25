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Сегодня, 19:11

«Локомотив» обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии

Мария Гусева
ЦСКА — «Локомотив».
ЦСКА — «Локомотив».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Максим Березкин, отличившийся в третьем периоде.

ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.

Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Пятый матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Березкин — 2 (бол., Каюмов, Шалунов), 51:22 — 0:1.

Вратари: Рейдеборн (59:49) — Исаев. Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (5+7+9) — 24 (10+7+7).

Судьи: Сидоренко,

Юдаков. 25 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-2.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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