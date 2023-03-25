«Локомотив» обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии

Сегодня, 19:11
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 1:0.
Автором единственной заброшенной шайбы стал Максим Березкин, отличившийся в третьем периоде.
ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.
Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Березкин — 2 (бол., Каюмов, Шалунов), 51:22 — 0:1.
Вратари: Рейдеборн (59:49) — Исаев. Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (5+7+9) — 24 (10+7+7).
Судьи: Сидоренко,
Юдаков. 25 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 3-2.