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Сегодня, 16:54

Квартальнов: «Радулов — ключевой и рулевой человек в игре. Он настоящий лидер»

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, что смотрит проходящий в эти недели плей-офф КХЛ.

«Слежу ли за плей-офф КХЛ? Конечно. Интересные хорошие игры, многое решает мастерство, очень здорово ребята выжимают из каждого момента. По именам отдельно не буду никого упоминать, все на виду. Это топ-ребята», — приводит «Чемпионат» слова Квартальнова.

Также он поделился мнением о нападающем «Ак Барса» Александре Радулове.

«Радулов по-прежнему суперзвезда КХЛ? Безусловно. Вокруг него даже молодежь по-другому себя чувствует и играет. Саша — ключевой и рулевой человек в игре. У нас все это знают. И на льду, и в раздевалке он настоящий лидер. Саша не будет терять свою хватку, он всегда был лидером, у него это в крови. Причем везде, где бы ни играл и во что бы ни играл», — добавил тренер.

В текущем сезоне регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ 36-летний Радулов отметился 33 заброшенными шайбами и 39 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5065925-kvartalnov-radulov-klyuchevoj-i-rulevoj-chelovek-v-igre-u-nas-vse-eto-znayut.html
Александр Радулов
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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