СКА обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал «Запада»

Сегодня, 19:40
СКА в гостях обыграл минское «Динамо» в шестом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 4:2.
В составе питерской команды отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Андрей Педан и Марат Хайруллин.
За минский клуб забросили Владимир Алистров и Сергей Сапего.
СКА выиграл серию со счетом 4-2. Питерская команда вышла в полуфинал Западной конференции.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Алистров — 3 (мен.), 1:26 — 1:0. Глотов — 4 (Гребенщиков), 2:30 — 1:1. Воробьев — 1 (Хайруллин, Жафяров), 8:06 — 1:2. Сапего — 1 (мен., Мартынов), 31:20 — 2:2. Педан — 2 (Глотов), 32:33 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Л. Комаров, Никишин), 59:45 — 2:4.
Вратари: Колосов (57:42 — 59:45) — Николаев.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 32 (14+14+4) — 37 (10+9+18).
Судьи: Белов, Оскирко.
11 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
Счет в серии: 4-2.