СКА по буллитам обыграл московское «Динамо» и одержал 22-ю победу в сезоне

СКА по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счетом 4:3.

В составе московского клуба забили Иван Муранов, Илья Каблуков и Эрик О'Делл.

Голами в составе питерской команды отметились Дмитрий Яшкин, оформивший дубль, и Дамир Жафяров. Победный буллит в матче на счету Михаила Воробьева.

СКА одержал 22-ю победу в сезоне КХЛ-2022/23. Команда лидирует в турнирной таблице Запада с 45 очками в 24 матчах.

«Динамо» находится на третьей строчке, имея на счету 32 очков в 24 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (1:3, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Яшкин — 11 (Ожиганов, Воробьев), 4:08 — 0:1. Жафяров — 4 (Воробьев, Никишин), 6:47 — 0:2. Муранов — 6 (Джиошвили, Каблуков), 9:05 — 1:2. Яшкин — 12 (бол., Никишин, Воробьев), 14:14 — 1:3. Каблуков — 2 (Мартынов, Кодола), 35:44 — 2:3. О`Делл — 11 (бол., Уил, Мартынов), 53:46 — 3:3.

Победный буллит: Воробьев.

Вратари: Коновалов (К.Л. Волков, 6:47) — Самонов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (7+6+16+2) — 36 (12+8+10+6).

Судьи: Гашилов, Оленин.

28 октября. Москва. «ВТБ Арена».