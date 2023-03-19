0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:59

Экс-директор «Трактора»: «Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, а где команды в плей-офф?»

Telegram Дзен

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал провал челябинских команд в этом сезоне.

В МХЛ «Белые Медведи» уступили «Мамонтам Югры» в первом раунде плей-офф (1-4 в серии). В ВХЛ «Челмет» в 1/8 финала проиграл «Рубину» (0-4 в серии), а «Трактор» не сумел выйти в Кубок Гагарина, заняв девятое место в Восточной конференции.

— Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, — приводит слова Баландина «РБ Спорт». — А где команды в плей-офф? Полный провал во всей системе. «Челмет» сразу вылетел из плей-офф, «Белые Медведи» сыграли чуть получше, хотя бы довели до пятого матча серии, а «Трактор» даже туда не попал. Это показывает, что кардинально надо все менять в системе клуба. Люди уже давно здесь работают, а результата нет. Они не соответствуют современному хоккею. Игроки не развиваются, теряются, уезжают из города. Тренеров нужно менять везде — в «Тракторе», «Челмете», «Белых Медведях» и хоккейной школе. Это должен делать генеральный менеджер, поэтому ждем от Алексея Волкова каких-то действий.

— Вы считаете, что Анвара Гатиятулина в «Тракторе» тоже надо отправлять в отставку?
— В первый раз вижу, когда главного тренера оставляли после невыполнения задачи на сезон. Это парадокс. Команда в середняках по бюджету, а не попала в плей-офф. Было смешно, когда на итоговой пресс-конференции журналистов начали водить за нос. Сказали, что смогут назвать причины поражений только после анализа. Главный тренер вообще обязан был сдать отчет по проделанной работе. А провести анализ и сделать выводы должно было руководство. Но почему ни от губернатора, ни от вице-президентов клуба не было никаких комментариев? Ведь на клуб тратятся бюджетные деньги, которые отрывают от благоустройства, от медицины и так далее.

Баландин работал директором «Трактора» в сезоне 2005/06.

КХЛ
ХК Трактор
ВХЛ
МХЛ
0
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Вратарь «Адмирала» Серебряков — о серии с «Ак Барсом»: «Для меня это такие же игры, как в регулярке»
Кубок Гагарина: «Авангард» — «Металлург», ЦСКА — «Локомотив»
Берлев: «Считаю, мы не хуже «Ак Барса» — даже лучше»
Кагарлицкий — о Шипачеве: «Бомбардир по жизни — но есть моменты, когда нужно притормозить и ждать момента»
Что творят судьи в Казани? «Ак Барс» выиграл два матча при спорных удалениях
Ротенберг — о победе над «Торпедо»: «Ребята молодцы, сыграли единым кулаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменев: «СКА наказывает «Торпедо» за атакующий хоккей»

Защитником «Нефтехимика» Воробьевым интересуются семь клубов