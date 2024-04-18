Фетисов: «Я обязан общаться с болельщиками по всему миру. Но не могу никуда поехать, потому что нахожусь под санкциями»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал о парадоксе международной ситуации в условиях санкций.

«Еще один парадокс касательно международной ситуации. Как политик, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, еще посол ООН по четырем направлениям я обязан общаться с болельщиками по всему миру, говорить с политиками там, где мы можем отстаивать свою позицию в диалоге. Как раз на площадке ООН есть возможность отстаивать свою позицию. Но во многих международных организациях сделано все, чтобы отобрать у нас данную возможность. Я не могу никуда поехать, потому что нахожусь под санкциями. Просто вдумайтесь: каким образом можно было угробить былые достижения, чтобы до такого дожить?» — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.