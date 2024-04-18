Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:05

Фетисов: «Я обязан общаться с болельщиками по всему миру. Но не могу никуда поехать, потому что нахожусь под санкциями»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал о парадоксе международной ситуации в условиях санкций.

«Еще один парадокс касательно международной ситуации. Как политик, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, еще посол ООН по четырем направлениям я обязан общаться с болельщиками по всему миру, говорить с политиками там, где мы можем отстаивать свою позицию в диалоге. Как раз на площадке ООН есть возможность отстаивать свою позицию. Но во многих международных организациях сделано все, чтобы отобрать у нас данную возможность. Я не могу никуда поехать, потому что нахожусь под санкциями. Просто вдумайтесь: каким образом можно было угробить былые достижения, чтобы до такого дожить?» — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.

Томас Бах. «При встрече припечатал бы Баха к борту, как это принято у хоккеистов». Откровенный Фетисов

Вячеслав Фетисов
5
Обсудить
Читайте также
Биография Петра Яна: детство и карьера бывшего чемпиона UFC
Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
100 дней до Олимпиады: вышел новый медальный прогноз. Без России аналитики предрекают взлет европейцев
Фетисов назвал беспределом отстранение России: «Мы должны предъявлять финансовые претензии»
Фетисов раскритиковал главу Международной федерации легкой атлетики за лицемерие
Фетисов заявил, что при встрече припечатал бы президента МОК Баха к борту
«При встрече припечатал бы Баха к борту, как это принято у хоккеистов». Откровенный Фетисов
В Венесуэле заявили, что МОК стремится демонизировать российский спорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ларионов заявил, что «Торпедо» удалось избавиться от токсичных людей

Фетисов вспомнил, как Лавров и Шойгу уговорили его сыграть за ЦСКА в 51 год