ФХР передала апелляцию ЦСКА в Дисциплинарный комитет ИИХФ на решение по контракту Федотова

Федерация хоккея России передала апелляцию хокейного клуба ЦСКА в Дисциплинарный комитет ИИХФ на решение международной федерации по контракту Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.

ЦСКА заявил, что не согласен с данным решением, считает его ангажированым и будет оспаривать его в международных инстанциях.